NO FALLECIÓ, LO MATARON. Tenía 25 años. El joven que fue asesinado por la Policía Nacional del Perú es la primera víctima de la brutalidad policial en protestas contra el gobierno de Manuel Merino. Al respecto, los ciudadanos hicieron tendencia la frase Lo Mataron para expresar su indignación ante tan brutal ataque.

“¡No se murió, lo mataron! Un joven de 25 años fue asesinado por el gobierno de facto. No podemos permitir ni una muerte más. Exigimos la renuncia del señor Merino”, “LA POLICÍA LO MATO, EL GOBIERNO DE MERINO LO MATO, LA PRENSA LO MATO. ÉL NO MURIÓ, A ÉL LO MATARON Y ESTO NO DEBE QUEDAR COMO SI NADA. JUSTICIA”, son algunos de los comentarios que se leen en Twitter debido al asesinato del joven de 25 años durante las protestas.

“Un paciente varón de aproximadamente 25 años ingresó a las 20:20 horas por heridas de proyectil de arma de fuego (PAF). Fue ingresado al área de Shock Trauma por Ley de Emergencia donde fue atendido por el personal de guardia, quienes se encargaron de notificar que llegó cadáver”, menciona el comunicado de EsSalud.

El joven tendría múltiples golpes en el cuerpo y rostro; así como varios impactos de proyectiles. “No había forma que sobreviva”, menciona el doctor que lo atendió.

Lo mataron. Salió a marchar por nuestro país y lo mataron. Merino, renuncia ya. https://t.co/trGNlq7A02 — Josefina Townsend (@jtownsenddc) November 15, 2020

Segundo fallecido confirmado, 24 años, se me parte el alma, un joven que al igual que muchos salimos a marchar pacíficamente y lo mataron. Merino y la PNP no nos vamos a olvidar JAMÁS. Hijos de puta. — Diego Rivera (@drivera79) November 15, 2020

Un vecino sacó su megáfono, los autos se suman, el Perú entero esta dolido. Querida prensa, NO MURIÓ LO MATARON #MerinoDictador #PoliciaAbusiva NOS ESTÁN MATANDO #segundamarchanacional pic.twitter.com/I2SQ2fARHn — Arlie Carrera (@arliecarrera) November 15, 2020