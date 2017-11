A puertas delPerú vs. Nueva Zelanda, una estremecedora denuncia de Facebook llega para ponernos los pelos de punta. Yaniré Carmona pasó un terrible momento cuando decidió subirse a un bus repleto de gente en Lima. Y es que esta joven universitaria nunca esperó convertirse en una víctima más de Ni una Menos en manos de un pervertido.

Todo empezó, según relata la joven en Facebook, el pasado lunes 13 de noviembre a las 10:15 de la noche. Ella y una amiga se encontraban esperando el transporte público luego de salir de la universidad.

Cuando el vehículo finalmente llegó al paradero, las chicas notaron que estaba muy lleno. A pesar de ello decidieron abordarlo. ‘Pude notar el comportamiento inquieto de un tipo a mi costado, cosa que me llamó la atención y me puse alerta’, contó la joven en Facebook.

Según la denunciante, el sujeto no dejaba de moverse detrás de una chica que se encontraba a su lado. Cuando intentó hacer lo mismo con ella, la joven se sobresaltó evitando que el pervertido siga contorsionándose.

Minutos después se percató que el sujeto se estuvo masturbando y que eyaculó en el pantalón de la chica y en sus zapatillas. ‘Me di cuenta de esto cuando sentí que algo estaba cayendo en mis zapatillas y alumbré con mi celular. El tipo se dio cuenta y quiso bajar lo antes posible cosa que no permití. Le dije a mi amiga que no lo deje bajar y pedí ayuda a los pasajeros’, denunció en Facebook.

Para suerte de la joven, los pasajeros del bus la ayudaron a detener al pervertido y le boquearon la salida del vehículo. Es más, algunos se atrevieron a golpearlo mientras decía que ‘lo perdonen ya que nunca había hecho eso’.

Pervertido pide perdón por eyacular sobre joven en bus.

El mismo autobús condujo a las víctimas y al agresor hacia la comisaría. Una vez allí la joven, que estaba más que dispuesta a poner la denuncia por acoso sexual, quedó completamente perpleja al escuchar la respuesta de los policías.

‘Me quedé indignada cuando un policía con cargo mayor me dijo que NO fue acoso sexual ya que no hubo forcejeo o trató de hacer tocamientos y que el acoso vendría a ser cuando te molestan en la calle o algo parecido a eso’, denunció la joven en Facebook.

‘Me dijo que lo mío había sido una violación ante la libertad de una persona y que debería averiguar sobre ello justo en ese momento en Internet. Seguido a eso lo único que le respondí fue que llegaba a esa comisaría pidiendo ayuda ya que yo no sabía qué hacer y necesitaba tomar cargos ante esto porque para mí fue un acoso’, agregó la víctima.

La joven contó que pasó varias horas en la comisaría esperando que la denuncia proceda ya que si se retiraba no podría agregar pruebas ni declaraciones. ‘El enfermo quedó detenido pero existe la posibilidad de que la Fiscalía lo deje en libertad así como en muchos casos’, finalizó en su post de Facebook.

