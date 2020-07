LO TORTURARON POR CUARENTA MINUTOS. Un joven visiblemente afectado y golpeado denuncia a serenazgo y militares por golpearlo y hacerle comer tierra.

El reportaje fue emitido por el programa Al Estilo Juliana, el joven que pertenece a la comunidad autogestionada de Huaycán no puede levantarse de su cama debido a la masacre a la que dice haber sido sometido. Los golpes empezaron desde que lo subieron a la patrulla y no le permitieron ni levantar la vista para poder ver los rostros de sus torturadores.

El joven de 34 años salió ayer de una reunión familiar, admite que salió después del toque de queda, sin embargo, el patrullero de serenazgo y militares decidieron someterlo a una golpiza de aproximadamente 40 minutos. “Me llevaron a un descampado y me empezaron a torturar, aproximadamente 40 minutos nos estuvieron torturando”, precisa el denunciante.

El joven afirma que él hizo mal, pero “eso no es un castigo, lo que han hecho es torturarme”. El denunciante indica que incluso le hicieron comer tierra y le dieron un minuto para desparecer. Su familia y él ya presentaron la denuncia a la policía. “En todo momento me pidieron que esté con la cabeza agachada para no reconocer a nadie”, indica.

Joven denuncia tortura de serenazgo (TROME)

