Orgullo peruano. Roberto de la Torre Tello (28), joven egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), está en el Reino Unido, a donde viajó becado para estudiar una maestría en la prestigiosa universidad Imperial College London, y la ha terminado ocupando el primer lugar.

El esfuerzo y talento de este joven peruano, destacado entre profesionales de otros lugares del mundo, es elogiado también en las redes sociales.

En la UNI, Roberto estudió Ingeniería Civil y desde mitad de carrera, con meta de especializarse en el extranjero, empezó a “esforzarse más para ser admitido a un programa de maestrías”.

No fue fácil, pero no se rindió. Postuló a cinco universidades extranjeras hasta que en marzo del 2020, cuando acá en Perú empezaba la pandemia, fue aceptado en Imperial College London.

Con apoyo de la Beca Generación del Bicentenario del Pronabec se fue al Reino Unido para su maestría en Ingeniería Estructural (evalúa resistencia y seguridad de infraestructura como edificaciones y puentes).

Roberto de la Torre, Joven peruano egresado de la UNI, logró el primer puesto en su maestría realizada en Imperial College London. Viajó al Reino Unido donde estudió becado por el Pronabec.

Esfuerzo y talento

“Dominaba el inglés, pues es requisito para la admisión y para la beca. La adaptación fue dificultosa por las restricciones por la pandemia, pero tras un par de meses lo logré. Para cada clase estudiaba dos horas antes, luego atendía la clase de tres horas y por mi cuenta repasaba dos horas”, contó Roberto a Trome.

La frase “el esfuerzo supera al talento” lo motiva y dice que fue un plus para la maestría tener experiencia laboral. “Es un requisito para postular a la Beca Generación del Bicentenario, y me parece muy bueno, porque ayuda a entender problemas o conceptos no vistos en pregrado”, sostuvo.

Desea retornar al Perú, aplicar lo aprendido, formar su empresa de consultoría y enseñar en la UNI. “Lo que más extraño de estos dos años fuera del país es el cariño familiar, la calidez de la gente y la comida peruana”, afirmó.

Sepa que:

*Sus padres, Roberto y Elva, son administradores de empresa de profesión.

*Es limeño, ha vivido en el Rímac y cursó toda su etapa escolar en Huancayo.

*Tiene un hermano, ingeniero de sistemas, egresado de San Marcos.

*Sus platos preferidos son el seco norteño y el cebiche. Sus pasatiempos: el ajedrez online y el cine.

