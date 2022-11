“Pido que la detengan, que asuma los gastos de lo que me hizo, pude quedarme ciego”, dijo compungido Jhon Nolache Primero (23), el joven a quien su conviviente Flor Esmilda Huaches Huamán (23) arrojó en la cara una olla con sopa hirviendo solo porque le dijo que se iba a jugar fulbito con sus amigos, en Breña.

Aún con vendas en la cara, cuello, brazo y pecho, señaló que tuvo miedo de perder la vista y por efectos de la quemadura de segundo grado que sufrió, casi no puede escuchar por el oído derecho.

Mujer es acusada de quemar a su pareja con sopa caliente

Contó que tras el ataque, su familia lo llegó de emergencia al hospital Arzobispo Loayza, pero en ese lugar le dijeron que ‘solo’ tenía una quemadura de segundo grado, le dieron 5 pastillas de paracetamol para la fiebre y le dieron de alta. Ni siquiera le dieron un tratamiento o lo vio un dermatólogo. “Parece que no tenían cama y por eso me regresaron a mi casa”, indicó.

SE FUE A JUGAR FULBITO

El joven contó lo que pasó ese día con su conviviente. “Me estaba yendo a jugar mi deporte, fulbito, al que me había invitado semanas antes. Ella sabía. Me dije para ir, pero me dijo que no, que tenía que trabajar. Entonces le dije voy solo. Pero tras salir regresó a la casa para decirle que prepare algo de comer y ella respondió que tenía que lavar. Estaba en la cocina, le dije te voy a ayudar, la quise abrazar para tranquilizarla y es ahí cuando ella voltea con la olla y me la arroja en la cara. Tuve miedo de perder la vista porque sentí que se quemaba mi ojo”.

Agregó que ante ello corrió a la ducha para echarse agua fría. “Le pedí que se retire porque me había lastimado feo. Ella me pidió que no diga nada a nadie, que solita me iba a curar y que iba a asumir los gastos. Al poco rato se marchó y ahora no sé dónde está. Quiero que asuma los gastos, no pensé que iba a estar así”, expresó.

Agregó que no era la primera vez que era agredido por Flor Huaches. “Una vez me puso un cuchillo en el pecho. Me dijo que es capaz de reaccionar así. Me fui y regresé en la noche. Me suplicó que la perdone. Todo fue porque la mandé a la cocina y le dije ‘tanto te demoras en cocinar, mejor cocino yo’”.

ORDEN DE CAPTURA

Señaló que tras ser quemado la denunció en la comisaría y le han dicho que darán la orden de captura y hasta con requisitoria.

Su tía y una prima lo atienden en su vivienda y se quejaron que en el hospital Loayza no lo hayan atendido de la quemadura. “La cara la tiene en carne vida, el sol, el dolor, todo le afecta. Se puede infectar. Por lo pronto le echamos una crema (Cirosil) para las quemaduras que valen 120 soles la caja”.

Dijeron que se dirigieron al trabajo de Flor Huaches en una panadería, pero no la ubicaron. Actualmente está como no habida. Ellas señalaron que abrieron una cuenta bancaria en el BCP, 19104039068065, para recibir donaciones a fin de que Jhon Nolache reciba ayuda y se pueda recuperar de sus heridas.

VIDEO RECOMENDADO

TROME | Sergio Peña rompe su silencio