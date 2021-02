Desde muy pequeña Gabriela Alzamora Morales tuvo un lazo muy fuerte con los animales, por eso ahora que creó su propio emprendimiento como paseadora de perros, se lleva de mil maravillas con sus peludos clientes. ‘Walking Pet’ empezó en tiempos de pandemia y su fundadora hoy con 17 años se siente muy contenta porque pasa momentos divertidísimos con los canes y de pasadita -dice- se gana una platita.

¿Cómo comenzaste este proyecto?

Los perros son un miembro más de la familia, pero con la cuarentena y el teletrabajo los dueños ya no tenían el tiempo de antes para sacarlos a pasear. Así que hice unos anuncios ofreciendo el servicio de paseo canino y la verdad no pensé tener tanta acogida.

¿Dónde publicaste estos anuncios?

En mi Facebook personal, en grupos de adopción de Carabayllo y otros grupos virtuales de la zona. Y se contactaron conmigo.

¿Ya tenías experiencia con el manejo de mascotas?

Sí, he participado en grupos de adopción para pasear y acompañar a perritos recogidos. Siempre he estado unida a ellos.

¿Cuántos clientes perrunos tienes?

Tengo 12 fijos y otros ocho que son esporádicos. En total son 20 perritos semanales. Trabajo con dos amigos que me ayudan.

¿Los paseas a todos juntos?

No, cada perro tiene su hora.

Cada perro disfruta de una hora individual. (Foto: Trome)

¿Qué hacen durante esa hora?

Es toda una experiencia: caminamos y jugamos con sus juguetes. Es toda una hora de mimos y cuidados.

¿Los dueños te entregan fácilmente a sus mascotas?

Sé que es difícil entregar a tu perrito a un extraño, por eso tenemos una reunión previa para que nos conozcamos. Además, durante el paseo les envío fotos y videos de todo lo que hacemos.

¿Qué te dice tu familia de este emprendimiento?

Me apoya mucho. Sabe que desde pequeña he sentido un gran amor por los peluditos. Mi mamá siempre me decía: “no toques a los perros de la calle, te pueden morder”. Y nunca le hacía caso (risas).

¿Has tenido alguna mala experiencia con ellos?

No, nunca. Ni me han mordido ni nada. Tengo ángel con los perritos.

Desde muy pequeña, Gabriela ha estado ligada a estos animalitos. (Foto: Trome)

¿Cuáles son tus metas con este negocio?

Todo lo que gano lo estoy ahorrando para abrir un pet shop. Además, quiero estudiar administración.

¿Y por qué no medicina veterinaria?

Yo amo a los perros, cuidarlos y acompañarlos. Pero en el lado clínico no me iría bien. Estudiando administración podré tener mi cadena de pet shop (risas).

¿Dónde te pueden encontrar?

En mi Facebook: Gabriela Roxanna y al teléfono: 912 113 683. Realizamos paseos en Carabayllo y Comas.