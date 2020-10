Con tan solo 17 años, Alejandro Huamán Sánchez muestra un profundo amor hacia su patria y a la música criolla. Y es que este jovencito de Los Olivos es todo un compositor empírico, pues ya ha creado 40 canciones y poemas dedicados al Perú. Además, ha sido considerado como el Artista Revelación 2020 en el ‘Primer Festival Virtual de la Composición’, que realizó hace unas semanas la radio digital La Nueva Imagen.

Alejandro, ¿desde cuándo compones?

En primaria escribía algunos poemas y versos cortos, incluso se los vendía a mis compañeros. A los 15 años empecé a estudiar cómo están estructurados los temas de grandes compositores y sabía que yo también podía hacerlo.

¿Quiénes son tus referentes musicales?

Desde niño he crecido escuchando música criolla y andina. Pero para mí el mejor de todos los tiempos es Augusto Polo Campos. Escucho sus temas y es lo máximo. Además, él fue músico empírico como yo.

¿Cuántos temas tienes?

Entre poemas y canciones tengo 40 composiciones, que en su mayoría son valses. Pero la que más alegrías me ha traído es ‘Orgullo de ser peruano’. Siempre escribo sobre mi patria.

Joven compositor Alejandro Huamán Sánchez. (Foto: Trome)

¿Te has presentado a algún concurso?

Sí, participé en el ‘Primer Festival de la Composición’ organizado por la radio digital La Nueva Imagen. Ahí conocí a mi padrino y descubridor, el compositor Willy Pazos, quien me ha apoyado mucho.

¿Ganaste?

No gané porque no tuve tiempo de preparar bien mi tema, pero concursar me abrió puertas… hoy saldré en Trome (risas). Pero sí fui considerado como el Artista Revelación 2020.

¿Has grabado alguna de tus canciones?

En este concurso pude grabar mi tema ‘Orgullo de ser peruano’ gracias a Willy, quien me apoyó con los arreglos musicales. Me gustaría grabar más temas, pero con jóvenes valores como yo.

Letra de su canción 'Orgullo de ser peruano'. (Foto: Trome)

¿Qué artista te gustaría que cante tus composiciones?

Por ahora no tengo un nombre, pero invito a todos los artistas para que apuesten por los jóvenes compositores.

¿Cuál es tu sueño?

Crecer como compositor, que mis canciones sean interpretadas por artistas nacionales e internacionales y que todos conozcan la música criolla. Hay que valorar lo que hay dentro del país.

¿Dónde te pueden escuchar?

A raíz del concurso me ofrecieron un programa que va todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, a través de la página de Facebook de Radio La Nueva Imagen. Ahí presento a los nuevos valores de la música criolla.

PADRINO

Willy, ¿qué viste en Alejandro para decidir apoyarlo?

Me veo reflejado en él. Por eso lo apoyo, quiero que salga adelante porque tiene un gran talento y eso necesitamos para nuestro país. Yo tengo 20 años de carrera y sé lo difícil que es.