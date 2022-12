El congresista no agrupado Juan Burgos, quien fue víctima de la agresión de parlamentario Pasión Dávila del Bloque Magisterial, rompió su silencio este lunes para el noticiero de ATV y aseguró que fue Guillermo Bermejo quien incitó a su colega para que le meta un puñete por la espalda frente a todo el Pleno del Parlamento.

“La agresión que recibo es propia de un ser que tiene un bajo coeficiente intelectual”, dijo Burgos, al mismo tiempo que negó que haya calificado como ‘terrorista’ a Dávila. “No lo he llamado terrorista, es un congresista demasiado limitado intelectualmente, a él no le dije, si no a Bermejo y como no tiene los pantalones de decirme a mí...”, agregó.

Según comentó, se estaba yendo al baño cuando fue víctima de la agresión. “Había una pausa por el alboroto que sucedió por los señores del Bloque Magisterial y de Perú Libre, se había suspendido el Pleno y yo me estaba diriengo a los servicios higiénicos cuando de forma cobarde, artera y propia de su ideología, ocurre lo que vieron”, indicó.

Asimismo, Juan Burgos aseguró que antes no había tenido roces con Pasión Dávila y aseveró que en muchas oportunidades aplaudió a Pedro Castillo, por lo que ha tenido inconvenientes con la bancada opositora, pero también ha sido crítico con el gobierno, por sus acciones inconstitucionales y acusaciones de corrupción.

BURGOS ACUSA A BERMEJO POR ATAQUE DE PASIÓN DÁVILA

El congresista no agrupado también indicó que poco antes del ataque, increpó a Guillermo Bermejo, a quien acusó de asuzar a Dávila. “Eso ha sido confabulado porque yo denuncié a Bermejo ante la comisión de Ética hace algún tiempo y lo dejaron libre, ese señor ha asuzado siempre en contra de la democracia” , acotó.

Finalmente, aseguró que fue testigo de lo hecho por Bermejo pero descartó que lo vaya a denunciar.

Congresista Juan Burgos dijo que ataque de Pasión Dávila fue orquestado por Guillermo Bermejo.

