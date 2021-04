En setiembre de 2020, el analista y periodista Juan Carlos Tafur pronosticó en Trome que Keiko Fujimori tenía posibilidades para tentar la presidencia del Perú. No se equivocó. Por eso lo buscamos, para que analice el presente político de la hija de Alberto Fujimori y a su rival directo, el radical izquierdista Pedro Castillo, de cara a la segunda vuelta. ‘Está para cualquiera’, asegura Tafur, no sin antes precisar que lo que más le convendría al país es continuar con el modelo económico liberal, pues la crisis que vivimos así lo requiere.

Juan Carlos, fuiste de los pocos analistas que vio a Keiko Fujimori con chances en estas elecciones, ¿por qué?

Lo que vi fue la volatilidad y los errores sucesivos que cometían quienes competían con ella, o sea López Aliaga y De Soto, por un lado. Y por otro, su milimétrico apego a una estrategia electoral. Creo que ambos criterios sirvieron para pronosticar que ella lentamente iba a posicionarse en el lugar que terminó colocada.

¿Cuáles han sido los factores determinantes para que Keiko pase a segunda vuelta?

Hubo dos cosas. Uno, que la izquierda se dedicó a destruir a Rafael López Aliaga y se olvidó de Keiko Fujimori, permitiéndole crecer lento, pero sostenidamente. Y dos, la campaña propia de Keiko, que fue muy inteligente. Ella se dedicó a ser una candidata pacífica, dialogante, haciendo o logrando que el electorado se olvide los últimos cinco años del fujimorismo destructivo.

¿A quiénes les ‘robó’ votos?

De hecho a López Aliaga y a De Soto.

EL GRAN ESTRATEGA

Y su padre, Alberto Fujimori, ¿cuánto ha tenido que ver en esta campaña?

Es el gran estratega. Creo que Keiko no se equivocó invocando el albertismo, porque el albertismo -hay que recordarlo- es la opción fujimorista de centro. Ha logrado reconstruir el fujimorismo volviendo a su lugar histórico, que es el centro, y eso le ha permitido pasar a segunda vuelta.

¿Cómo ves la segunda vuelta?

Impredecible. Está para cualquiera. Yo creo que si la segunda vuelta hubiera sido entre Pedro Castillo o Hernando de Soto, o Pedro Castillo y López Aliaga, ya Castillo tendría puesta la banda presidencial.

¿Y con Keiko?

El fujimorismo tiene al pueblo, tiene bases populares, tiene presencia regional, tiene organización de base, entonces le va a ser más difícil a Castillo derrotar a Keiko Fujimori.

Tafur afirma que Pedro Castillo es un político cuajado al que no se puede subestimar. (Fotos: Juan Ponce)

EL MODELO ECONÓMICO

En esta segunda vuelta, ¿qué pesará más para los electores?

Creo claramente que el modelo económico es el eje de la discusión. El esquema corrupción-anticorrupción que antes sirvió para destruir a Keiko no lo va a poder utilizar Castillo porque tiene a Cerrón al costado, quien está sentenciado por corrupción. El otro eje: democracia-autoritarismo tampoco, porque Castillo es claramente autoritario. El eje progresismo–conservadurismo tampoco, porque los dos son conservadores. Entonces, los grandes filtros antifujimoristas se diluyen y el modelo económico va a ser el gran debate, va a ser un referéndum, en la práctica, sobre el modelo económico.

¿Y cómo ves la fórmula económica que propone Keiko?

Hay que verla. O sea, como he dicho, yo no voy a votar por Castillo de ninguna manera y por Keiko vamos a ver.

¿Qué puntos vas a analizar?

De Keiko quiero ver si va a profundizar las reformas liberales, porque hay que recordar que el primero que las paralizó fue su padre por querer reelegirse en el año 2000. Y nos tiene que garantizar a los peruanos que no va a seguir la senda autoritaria y va a evitar los actos de corrupción. O sea, qué va a hacer con el equipo especial Lava Jato. Hay que escuchar a Keiko y no darle un cheque en blanco tampoco porque estamos ante dos propuestas que tienen serios cuestionamientos ante la opinión pública.

Para que no vuelva a perder una tercera vez, ¿qué le recomendarías?

Creo que no debería mostrarse beligerante ni confrontativa, porque haría recordar los últimos cinco años desastrosos del fujimorismo en el Perú.





Periodista compartió sus opiniones sobre la segunda vuelta entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. (Fotos: GEC)

BLINDAJE

¿Un eventual gobierno de Keiko la blindaría de las investigaciones que se le hacen?

Sí, de hecho. Legalmente la protege en términos constitucionales. Creo que un buen mensaje que podría dar es que está dispuesta a que la investigación prosiga su curso y que, eventualmente, si es condenada, renunciará a la presidencia. Así la gente confiaría que no será blindada durante cinco años por su condición presidencial.

Por otro lado, ¿cuál es el modelo económico que propone Castillo?

Claramente es tirarse abajo el modelo vigente, estatizar, expropiar y generar una economía planificada. Y es totalmente diferente a lo que propone Keiko, que es acentuar el modelo. Claramente hay una diferencia abismal entre ambas propuestas.

¿Podrías desmenuzar, para entender mejor, el plan económico de Castillo?

Castillo propone expropiar y nacionalizar los grandes proyectos estratégicos: minas, energía, petróleo, gas, etcétera. Propone controlar los agentes económicos. Tazas de interés y demás. Y construir un Estado empresario que le permita diseñar políticas económicas. Eso es lo que propone y no lo va a cambiar, ya lo dijo, él no va a trazar una hoja de ruta, no se va a poner el polo blanco de Humala.

Expropiar, ¿qué significa y cómo impacta en un país?

Sería un desastre. Por ejemplo, él ha propuesto expropiar las grandes minas y dárselas a los gobiernos regionales, que son un antro de corrupción. En El Comercio publicaron que hay 5 mil millones de soles no gastados por los gobiernos regionales en donde ha ganado Castillo. Eso explica de alguna manera la votación de Castillo en esas zonas, porque son los gobiernos regionales, mayoritariamente de izquierda, que se han plagado de corrupción e ineficiencia y no han podido construir salud, educación, justicia y seguridad en sus propias regiones.

¿Es un análisis fácil y simplista decir que un eventual gobierno de Castillo nos convertiría en Venezuela?

No sé si nos convierta en Venezuela, pero sí estoy seguro de que la propuesta económica de Castillo es peor que la pandemia.

Juan Carlos Tafur le pidió a Keiko Fujimori dejar que las investigaciones discales contra ella sigan su curso. (Foto: Giancarlo Avila /@photo.gec)

EL COMUNISMO

Él apuesta por el comunismo…

Claramente, sí.

¿Y ese modelo ha triunfado en algún lado?

En ningún país del mundo.

¿Por qué?

Porque genera pobreza. Si queremos aumentar la pobreza en el Perú, apliquemos una fórmula como la que propone Castillo en términos económicos.

¿Un gobierno de extrema izquierda siempre busca perpetuarse en el poder?

Sin duda, siempre lo ha hecho, la historia lo demuestra y en la región con mayor razón.

¿Qué ventajas has hallado en el candidato Castillo?

Es un líder articulado, tiene experiencia sindical, es un político cuajado y no lo podemos menospreciar, ni subestimar. Ya planteó la elección como ‘pobre versus rico’, es inteligente, esa es una ecuación potente.

Esta estrategia del ‘peón versus el patrón’, del ‘pobre versus el rico’, ¿funciona en estos tiempos?

Yo creo que sí funciona. Por eso si le tocaba con López Aliaga o De Soto ganaba la elección, porque era el cholo, pobre, provinciano, rural, versus el blanco, ‘pituco’, señorón limeño. Eso era imbatible. Felizmente para la derecha, la segunda vuelta no es con De Soto ni López Aliaga, sino con Keiko, que de alguna manera sí puede contrarrestar esos factores.

Para Juan Carlos Tafur las propuestas económicas de Pedro Castillo serán peor que la pandemia para el país. (Foto: Archivo/ GEC)

LA CLASE MEDIA

Ante esta estrategia, ¿cómo debería actuar Keiko?

Lo único que le queda es defender el modelo económico y mostrar con cifras, que son reales, cómo el modelo ha beneficiado y ha sacado a millones de peruanos de la pobreza, ha reducido desigualdades y ha generado riqueza en el país, eso es innegable, eso es reconocido a nivel mundial. En el Perú se ha creado una clase media que no existía. Keiko va a tener que convencer a los peruanos que lo que corresponde es profundizar el modelo y no destruirlo, como propone Castillo.

Precisamente, el entorno de Castillo dijo que ‘la clase media acomodada dejará de serlo’.

Bueno, sociológicamente hay más clase media que pobres en el Perú. Entonces, creo que ahí Keiko tiene una ventaja importante que ojalá sepa aprovechar.

Dices que el debate se centrará en lo económico, ¿y la crisis sanitaria?

Sí, creo que será sobre el modelo económico y solución a la pandemia, y al respecto los dos tienen serias deficiencias. Ninguno en su plan de gobierno nos explica claramente qué va a hacer al respecto. Yo no sé qué piensa hacer Castillo, tampoco sé qué piensa hacer Keiko.

¿Con quiénes debería concertar Castillo?

Es natural que los votantes de Verónika Mendoza voten por Castillo y me parece natural que los votantes de Hernando de Soto y López Aliaga voten por Keiko Fujimori, pero también eso es un albur. No hay capacidad de endose de ningún líder.

EL MOVADEF

¿Que Pedro Castillo se muestre llorando ante las acusaciones por sus vínculos con el terrorismo es una estrategia?

Sí, claro. Es una estrategia, pero de hecho la prensa tiene la obligación de investigar los evidentes lazos que tiene Castillo con los integrantes del Movadef, con Sutep, con Conare y la cercanía ideológica de algunos de sus candidatos al Congreso con personajes vinculados a la subversión de antaño. No es un asunto menor, Castillo tiene que responder por eso, no ponerse a llorar.

¿Estos vínculos están comprobados?

Hay informes de la Dircote, informes de la Dirin, de que estos vínculos existen. Ahora habría que ver si las investigaciones fueron bien hechas o no, pero aparentemente la investigación policial sí confirma esos vínculos. Y en la huelga magisterial del 2017 se vio claramente el apoyo y la presencia del Movadef.

¿Los antifujimoristas por quién votarán?

Conozco a varios de ellos y la verdad es que están divididos. Algunos van a votar por Castillo, otros por Keiko Fujimori y otros van a mantener su postura de votar viciado.

Esta campaña de viciar los votos, ¿es posible?

No creo que tenga éxito. Además, con dos opciones tan radicalmente opuestas, creo que incluso el ausentismo tan grande que hubo en la primera vuelta va a disminuir notablemente.

