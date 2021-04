El analista y periodista Juan Carlos Tafur aseguró, en una entrevista con Trome, que la final de la segunda vuelta será de fotografía y que, pese a las últimas encuestas, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, tiene grandes chances de ser la ganadora.

¿Cuál es tu análisis tras los primeros resultados de las encuestas?

Son resultados que no son definitivos, son las primeras fotos de una maratón y de la cual recién se está corriendo los primeros 100 metros, hablando en términos futbolísticos, estamos en los primeros quince minutos y Castillo va ganando 2-0.

¿El candidato Pedro Castillo debe cantar victoria ya?

Sería un error. Él y los ‘Castillistas’ no deben celebrar y los ‘Keikistas’ no deben deprimirse. Esto recién empieza.

¿Cómo ves el final de esta segunda vuelta?

Será con final impredecible, de fotografía. Muy ajustada, pero yo creo que Keiko tiene grandes chances de ganar de manera muy apretada.

¿Cómo llegó a esa conclusión?

Lo que pasa es que Castillo está atrapado, él tiene que mantener su perfil radical porque si no pierde a sus propias bases, pero manteniendo ese perfil radical a lo largo de la campaña yo creo que va a perder mucho y no ganará. Estamos viendo que no pasa de 40% en los sondeos, ya llegó a su techo y la tendencia es que va a bajar más.

NÚCLEO DURO

¿Qué debe hacer Keiko Fujimori para empezar a remontar?

Ella debe reforzar su propio núcleo duro, porque estamos viendo que votantes de derecha o de centro han migrado hacia Pedro Castillo, tiene que recuperarlos, y en segundo lugar, conquistar el electorado del sector ‘D’ y ‘E’ y eso pasa por incorporar a su discurso de defensa del modelo algún ingrediente antisistema. No basta con criticar el comunismo o marxismo de Castillo.

Se ha criticado mucho a Castillo por sus propuestas económicas…

Y es que son alarmantes, él representa un peligro nacional, su plan económico es peor que la pandemia. Es tirarse abajo el modelo vigente, estatizar y expropiar. Quiere copiar un modelo chavista que ha fracasado. Eso de eliminar las AFP también le va a costar votos porque mucha gente tiene su dinerito en ellas.

Castillo está dejando más dudas que certezas tras sus últimas entrevistas…

Él se muestra nervioso, algunas pregunta no responde, se contradice, corta la entrevista o es cortante, no dice nombres de su equipo técnico. Todo es improvisación y eso al final puede costarle.