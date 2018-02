Juan Jiménez Mayor, Ollanta Humala, Mauricio Mulder y más personajes de la política peruana en ‘Pepitas’

DUDAS

José Guzmán, esposo de la fujimorista Úrsula Letona, cantó ante la Comisión Lava Jato, pero, para Yeni Vilcatoma, dejó muchas dudas por aclarar. ¿Lo volverán a citar? Hummm...



ATENTOS

Tania Pariona, congresista de Nuevo Perú, pidió a la opinión pública no dejarse distraer. Dizque hay que estar atentos con lo que pueda decir Jorge Barata y con las respuestas que dé PPK. Uyuyuy...



OLLANTA

Este viernes, Ollanta Humala será interrogado por la Comisión Madre Mía, liderada por Héctor Becerril. Será en el Centro de Reclusión de la Diroes, en Ate-Vitarte. Ya saben...



DIBUJO

En las redes sociales vacilan duro a Mauricio Mulder con un dibujo. Lo muestran preocupado porque podría perder su chamba de ‘escudero’ de Alan cuando hable Jorge Barata. ¡Qué cosa...!



LÍDERES

Clayton Galván dijo que junto a los ‘Avengers’ habría otros ocho legisladores de Fuerza Popular que no apoyarían la vacancia. De pasadita aseguró que en el fujimorismo hay dos líderes: Kenji y Keiko...



EN CANADÁ

Luego de reaparecer junto a PPK y Meche Aráoz, Martín Vizcarra pasó la voz de que ya se encuentra en tierras canadienses. Dizque estaba coordinando la participación del Perú en un evento minero mundial. No me diga...



‘VIVITO’

¿Se acuerdan de Juan Jiménez Mayor? El exministro del régimen humalista. En Internet indicaron que había muerto, pero el hombre salió al frente a asegurar que está ‘vivito y coleando’ y trabajando en Honduras. Ayayay...

