Juan Luis Cipriani califica de 'ignorantes' a quienes están a favor del aborto [FOTOS]

El arzobispo de Lima, Juan Luis Cipriani, lanzó un fuerte mensaje en contra de las personas que están a favor del aborto. “Si no estás de acuerdo con la vida, suprime la tuya”, dijo durante el programa sabatino que tiene en RPP Noticias.



Asimismo, Juan Luis Cipriani indicó que una violación se castiga con lo que se menciona en las leyes, mas no con el aborto. "Es que los embarazos no vienen porque viene un soplido del techo. Los embarazos son actos libres y, si son violentos, son castigados por la ley, pero no con el asesinato de la criatura. Lo que no podemos por ningún lado es resolver el problema matando a una criatura”, señaló.

En esta misma línea, calificó de ignorantes a quienes se encuentran a favor del aborto. “La ignorancia es muy atrevida. Es un tema absolutamente de la realidad existencial. Todos tenemos vida”, señaló Juan Luis Cipriani.



Además, él habló de la Marcha por la vida, la cual tomó las calles de la ciudad este sábado. De acuerdo con Juan Luis Cipriani, la movilización es "una celebración a favor de la vida".