TOMARON ACCIONES. Ante el primer concierto que realizó Juan Luis Guerra en el Arena Perú, ubicado en el Jockey Plaza, y que se vio desbordado por la multitud de personas que asistieron y que incluso algunos que no pudieron ingresar por el aforo lleno, la Municipalidad de Surco informó que decidió clausurar temporalmente el recinto.

Cientos de personas se vieron afectadas al llegar con sus entradas y no poder ingresar a disfrutar del show por el desborde de fanáticos que ocupan el lugar. Es por esto que la Subgerencia de Fiscalización de la Municipalidad de Surco dispuso que no se ingrese más público , por lo que el segundo concierto de Juan Luis Guerra se suspenderá este miércoles 23 de noviembre.

Cabe precisar que en el comunicado emitido, se detalla que algunos fiscalizadores también se vieron afectados, puesto que fueron empujados por el mismo personal de seguridad del local y se pidió ayuda inmediata de la comisaría de Monterrico.

LAS SANCIONES ECONÓMICAS A ARENA PERÚ

La Municipalidad de Surco informó que se sancionó con 2 mil 300 soles a la empresa Fans & Music Enterteiment S. A. C. por vender licor al interior cuando no se estaba permitido. Además, se impuso otra multa de 4 mil 600 soles por no respetar el aforo de personas.

Es importante mencionar que Arena Perú solo tenía permitido el ingreso para 9 mil personas, sin embargo, se excedieron y vendieron entradas de más, por lo que los contómetros determinaron un total de 14 mil 37 espectadores.

“Las condiciones de seguridad de un evento y el aforo lo determina la Municipalidad de Lima, para aquellos que superan las 3 mil personas. Así lo establece el reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones de la PCM. Está en el decreto supremo 002-2018-PCM”, se menciona en el comunicado.

