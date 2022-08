Periodismo de periodistas. No es tan solo cargar la cámara y prenderla, es mucho más. Es agudizar la vista, ‘leer’ los hechos, observar alrededor, intuir y vivir entre la calma y la adrenalina. Juan Manuel Acosta es un camarógrafo de amplia trayectoria, actualmente trabaja en DirecTV, ha seguido a la selección peruana, ha informado sobre desalojos y ha conocido los riesgos de la profesión. También la alegría de estar presente, en vivo y en directo, en los hechos que hacen la historia.

EL PELIGRO

Una vez me enviaron a un desalojo. La policía enfrentada a los que habitaban el lugar, que no querían salir. Con mi cámara iba avanzando con los guardias y nos tiraban de todo, yo sudaba, sentía que las gotas caían por mi rostro y me secaba con mi pañuelo, pero no podía desconcentrarme, seguía enfocado en las tomas, cuando siento que otra vez cae algo, esta vez en mi frente, ya el sudor era más intenso, nuevamente trato de secármelo y cuando miro mi mano, estaba con sangre. Me llevaron de emergencia a un hospital y me pusieron 9 puntos. Un ladrillo me había roto la frente.

LOS TIPS

Soy de los que trato de colaborar cuando me toca una comisión con un reportero joven, que recién está empezando. Soy los que le dicen que debe pararse más al centro, ir a la derecha, repetir para que salga mejor y no porque crea que lo hace mal, sino porque soy yo quien presenta las imágenes y siempre voy a buscar que su trabajo sea impecable, pero la verdad que no todos aceptan esos Tips o sugerencias. Creen que ellos son los jefes y entonces prefiero quedarme callado.

LOS EQUIPOS

Un reportero siempre va con el micrófono y nada más. Nosotros, los camarógrafos, llevamos lo más pesado. A veces les digo que me ayuden, pero no todos son humildes, se ponen sobrados y no dan una mano. En la última ‘Copa América’ de Brasil, fui con una dama, a ella no le iba a pedir que cargue algo y durante 32 días, llevaba solo la cámara, una mochila pesada, el trípode y el canguro donde llevo las baterías. Regresé sin brazos.

LA COBERTURA DE LA NOTICIA

Es muy importante conocerse con el reportero. Mientras él va entrevistando, yo sé que debo hacer un primer plano o al entorno y eso se logra cuando ambos se conocen. Pero uno también debe tener su iniciativa. Si vas a cubrir un accidente, tómate un minuto para mirar la esquina donde ocurrieron los hechos, si está el poste con el nombre de la calle, si hay un patrullero, agraviados. Esta profesión te hace que siempre tengas varias miradas de un solo lugar.

EL APODO

Una vez, estando en uno de los canales que me tocó trabajar, estaba viendo el programa de noticias y en eso se anuncia que van a presentar un informe y cuando empieza a salir al aíre, se olvidaron cerrar los micrófonos y como tengo la voz fuerte y gruesa, hablé y se filtró. Al día siguiente, la ex conductora Estrella Amprimo llego, porque en esa televisora tenía su programa, y lo primero que preguntó fue: ‘De quién fue ese susurro que se escuchó’ y desde ese momento, me llaman de esa manera.

El DESUBICADO

Cuando me tocaba cubrir los entrenamientos de Universitario de Deportes, una mañana salió el ex jugador ‘Calín’ La Rosa. Nos vio a todos en la puerta y metió su carro, sin importarle nada y se fue apurado. Ese día, indignados por su actitud, todos los periodistas que cubríamos el club, tomamos la decisión, de no pedirle notas y cada vez que salía, nos poníamos de espaldas a él. Desde esos tiempos, nadie sabe que fue de su vida y ahora es un NN más del país.