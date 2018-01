Juan Sheput, Katherine Ampuero, ‘Vitocho’ García Belaunde y más figuras de la política peruana en ‘Pepitas’

‘TORPEZA’

‘Vitocho’ García Belaunde afirmó que Gregorio Santos ‘ignora o quiere ignorar’ lo que pasa en Venezuela. Dizque Maduro es un dictador que ha dirigido a su país con ‘torpeza’…



MALESTAR

Para el oficialista Gilbert Violeta, la baja de aprobación de PPK se debe a que la gente personifica en él su malestar general con los políticos y parlamentarios. ¿O sea que el ‘gringo’ está limpio de polvo y paja? Huuummm...



RESPALDO

La exprocuradora Katherine Ampuero afirmó que José Domingo Pérez no debe ser separado de su cargo. Es que el hombre está investigando a Keiko Fujimori y le llueve tupido. Guarda...



ORELLANA

La Fiscalía Anticorrupción envió a Puno un pliego de preguntas que deberá ser respondido por Rodolfo Orellana, en el penal de ‘Challapalca’. Es por sus vínculos con Alejandro Toledo. Ayayay…



‘MENTIROSA’

Los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta calificaron a la premier Mercedes Aráoz como ‘mentirosa’, ya que hasta la fecha no se ha reunido con ellos. Toma mientras…



SIN ALQUILER

Yehude Simon dice que su partido no será vientre de alquiler. Juntos Por el Perú, que antes se llamaba Partido Humanista, buscará alianzas con agrupaciones de izquierda y centroizquierda...



‘CANTALETA’

Según Juan Sheput, en Fuerza Popular están desesperados porque Keiko ha sido rebasada por su hermano Kenji y por eso utilizan la ‘cantaleta’ del indulto. No me diga...

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.