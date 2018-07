Juan Sheput: "No tengo la menor duda que la 'Señora K' es Keiko Fujimori | ENTREVISTA | VIDEO | FOTOS

Por: Oscar Torres

Tras escuchar nuevamente una serie de nauseabundos audios de magistrados, Trome conversó con el congresista y vocero alterno del partido oficialista (Peruanos Por el Kambio), Juan Sheput , quien no calló nada.



Congresista Sheput, tras escuchar los audios, ¿cree que la corrupción en el Poder Judicial es mucho más profunda de lo que se pensaba?

Por supuesto, yo creo que los audios son solamente la punta del iceberg. Es un pequeño porcentaje de lo que realmente sucede.



El periodista Gustavo Gorriti dice que algunos de estos personajes que hemos escuchado en los audios son reciclados de la época de Montesinos. ¿Piensa lo mismo?

No tengo la menor duda. Aún más, existe evidencia, empezando por el fiscal (Pedro) Chávarry, quien fue una persona muy amiga de Blanca Nélida Colán.



¿Hay muchos Cesar Hinostroza dentro del Poder Judicial?

Sí, pero también existe gente como Héctor Lama More y otros jueces que son de primer nivel.

Juan Sheput habla de todo con Trome.

Este señor (Hinostroza) ya tenía denuncias graves en el Callao de enriquecimiento ilícito. ¿Cómo cree que llegó a vocal de la Suprema?

Lamentablemente existen ‘argollas’ que permiten que personajes cuestionados lleguen a los más altos niveles del poder, mira lo que acaba de suceder en la Fiscalía.



Lo que se está revelando también son vinculaciones con congresistas o políticos de Fuerza Popular. ¿Qué significa eso?

No solo de Fuerza Popular. En general, yo creo que todas las bancadas estarían comprometidas de uno u otra forma. Hay una red que es necesario investigar y desentrañar.



¿Cree que la ‘señora K’ es Keiko Fujimori?

Sí, no tengo la menor duda.



La ciudadanía está indignada con todo lo que está pasando, ¿podría surgir un candidato extremista ante esta situación?

Yo creo que el Perú es lo suficientemente sabio para no llegar a esos extremos, valga la redundancia.



Desde hace años, diversas autoridades y periodistas pedían la ‘fumigación’ del Poder Judicial del Callao y nunca se hizo nada, ¿por qué?

Por la protección del poder político manifestado por el Gobierno Regional, donde está Félix Moreno desde hace años. Es una excelente oportunidad para que se fumigue la política en el Callao y no se vuelvan a elegir a esas personas que se reciclan y le han hecho tanto daño al puerto.

MARTÍN VIZCARRA



¿Qué le parece la actitud del presidente Martín Vizcarra ante todo esto?

Muy buena. Era lo mínimo que podíamos esperar del presidente y yo, en lo personal, lo he felicitado por su actitud firme y contundente contra la corrupción.



¿Estuvo de acuerdo con la salida de Heresi?

Yo lo sugerí. O sea, soy una persona que era consciente de que la salida de Heresi era indispensable para las medidas que estaba planteando el presidente.



Este señor Heresi tenía como asesor al conocido ‘Negro’ Vidal, quien fue vinculado a Montesinos en los años noventa...

Eso es penoso, ¿no? En todo caso, es algo que tiene que aclarar Salvador.

Captura TV. Captura TV.

DUBERLÍ RODRÍGUEZ



¿Hizo bien en renunciar Duberlí Rodríguez a la presidencia del Poder Judicial?

Sí, porque ya la junta de jueces supremos le iba a pedir la renuncia y por otro lado, sus conexiones, sus contactos y su vida social le pasaron la factura. Yo creo que un juez supremo tiene que ser mucho más discreto.



El Congreso, el viernes por la noche, removió a todos los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, pero se necesita una reforma de fondo. ¿Qué hacemos?

El presidente del Congreso ha hecho bien en impulsar la remoción de todos los magistrados o de todos los consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura. Mañana (lunes) vamos empezar ya las reformas discutiendo un proyecto de ley multipartidario que tiene que ver con la reorganización del Consejo Nacional de la Magistratura.

Duberlí Rodríguez se fue por la puerta falsa tras audio de la vergüenza

FISCAL DE LA NACIÓN

​

Usted dijo que Pedro Chávarry no debió jurar como fiscal de la Nación por sus audios con Hinostroza. ¿Se reafirma?

Por supuesto y me parece grotesco que él mismo vote por él….



¿Qué podría significar para el país que tengamos un fiscal de la Nación seriamente cuestionado y sin credibilidad?

Lo peor que le puede pasar al Perú es que volvamos a tener una suerte de Blanca Nélida Colán. Yo considero que no debemos, de ninguna manera, permitir que eso suceda.



¿La presencia de Galarreta en la juramentación de Chávarry significa el aval del fujimorismo?

No, de ninguna manera, él va como presidente del Congreso y creo que ha hecho bien en ir, desde el punto de vista de que él representa todas las facciones del Parlamento.



¿Cree que Vicente Zeballos está preparado para liderar, en estas circunstancias, el Ministerio de Justicia?

No solamente preparado, es la persona ideal para el momento que atravesamos. Es un hombre honesto, con valores y capacitado.

Sé que le propusieron esa cartera, de Justicia, ¿por qué no aceptó?

Porque yo creo que se necesitaba un jurista con la trayectoria necesaria como para impulsar la reforma.



En los años noventa, Fujimori y Montesinos controlaban casi todas las instituciones del país. ¿Cree que el fujimorismo pretende hacer lo mismo actualmente?

No cuenta con la fuerza suficiente y, por otro lado, la corrupción antes venía de la cabeza del Estado, es decir, del presidente, ahora está en los miembros inferiores.



¿Qué podemos hacer para garantizar la gobernabilidad del Perú? ¿O está de acuerdo con la frase ‘que se vayan todos’ y que haya nuevas elecciones?

No, debemos fortalecer nuestras instituciones y ahí el Ejecutivo requiere tener la ‘voz cantante’ y ver en el Congreso a su brazo operativo, para impulsar cualquier tipo de investigación y fiscalización.



Gracias, congresista, y que, por encima de todo, siempre reine la honestidad por el progreso del Perú...

Gracias a ti y a nuestros queridos amigos de Trome.