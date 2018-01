¿Juan Sheput casi fue ministro por partida doble en el nuevo gabinete de PPK? Todo esto y más en ‘Pepitas’

MINISTERIOS

Dicen que PPK estaba buscando ministros como loco. A Juan Sheput le ofreció hasta dos portafolios. Al final, se quedará en el Congreso a dar batalla con su bancada. No me diga…



CARHUANCHO

El juez Richard Concepción Carhuancho está de moda y aseguró que ‘no es rebelde’, pues ‘se debe a lo que dice la ley’. Por lo pronto, el hombre es el terror de todos los corruptos. Ayayay…



APROBADO

Así que el Pleno del Congreso aprobó por allanamiento el proyecto de ley que impide postular a cargos de elección popular a terroristas, narcotraficantes, violadores y corruptos. Ya saben...



‘A LOS PIES’

Para Gustavo Gorriti, PPK no tendrá tiempo suficiente para arrepentirse por el daño hecho con el indulto al ‘Chino’. Afirmó que el mandatario ‘se disparó a los pies’. Uyuyuy…



EX PPKAUSAS

Los ex PPKausas Alberto de Belaunde, Gino Costa y Vicente Zeballos pidieron que el ministro Enrique Mendoza (Justicia) para que dé detalles del indulto otorgado al ‘Chino’. Asuuu…

