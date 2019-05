Juan Sheput: "Un sector de la izquierda liberal y una ONG están aconsejando mal al presidente" | ENTREVISTA y FOTOS

No le temblaron las piernas para aceptar ir a Palacio y tomarse unas fotos para nuestra producción. Para mí, respondiendo elegantemente la intempestiva visita del presidente Martín Vizcarra al Congreso. La gente le gritaba: ‘¡Vamos Sheput , no te chupes, adelante!’.



Congresista Sheput, usted dijo que la presencia del presidente Vizcarra, el premier Del Solar y el ministro Zeballos (Justicia) fue un show de mal gusto, ¿a qué se refirió?

A la actitud, así totalmente inconsulta e imprevista, de acudir al Parlamento con el único objetivo de entregar una carta. Eso jamás lo he visto...

Hay gente que está incitando a que se cierre el Congreso, ¿qué opinión le merece?

Que no tienen valores democráticos y que simplemente se dejan llevar por lo emocional y esos, lamentablemente, son los que están mal aconsejando al presidente.



¿Quiénes están mal aconsejando al presidente de la República?

Un sector de la izquierda liberal y también un grupo de ONG que no tienen ningún sentido de lo democrático y que creen que el enfrentamiento permanente es consistente con el fortalecimiento de la democracia.



¿Sabe quiénes son los que le susurran al oído al jefe de Estado?

No y ese es un problema, porque me gustaría saber quiénes son para confrontarlos directamente. Cuando están en el anonimato, pues simplemente se está repitiendo lo perverso, la figura del consejero presidencial en los años noventa (Vladimiro Montesinos). Nadie sabe quiénes son los que le susurran al oído estos malos consejos al presidente.

AMENAZAS

​

Usted es un político de experiencia, ¿cuál es el principal consejo que le daría al mandatario?

Voy a hacer una excepción al hacer un consejo de origen público: en primer lugar, que fortalezca la institucionalidad sobre la base del diálogo y el consenso, y que deje de lado las amenazas y advertencias.



La ciudadanía está reclamando que se mejore el tema de la inseguridad ciudadana...

Así es y no solamente eso, también la reconstrucción, la falta de medicinas en los hospitales, los colegios sin techo y una serie de problemas que afectan a la gente con mayores problemas.



¿Cuáles son los temas esenciales en los que debe de enfocarse el Gobierno?

Primero, la informalidad. Estamos viviendo una gigantesca bomba de tiempo, con el 80 % de personas que viven en la informalidad y que no van a tener pensión ni acceso a la salud. En segundo lugar, la reformulación de la economía o relanzamiento de la economía, y en tercer lugar, la seguridad ciudadana.

¿Cree que Martín Vizcarra va a postular en el 2021?

Parece que sí. Yo en ese sentido no tengo por qué creer a pies juntillas lo que él dice, que no va a postular.



¿No le cree al presidente?

Es que lamentablemente ha entrado en contradicciones en más de una oportunidad y sus actitudes de querer enfrentar al actual Parlamento, sobre la base de la inmunidad o la no reelección, me permiten pensar que de repente postula en el 2021.



DEL SOLAR

​

Usted señaló que el premier Del Solar debía renunciar, ¿por qué?

Porque si se convierte en un mero acompañante del presidente y no tiene voz propia, o sea hasta para llevar una carta funge de acompañante junto con el ministro de Justicia, es un despropósito. Se han convertido en segundones que no poseen ni voz ni decisión, entonces una actitud más del presidente así y Salvador del Solar debería renunciar.

¿Le queda grande el ‘papel’ a Del Solar?

Sí, es un guion y un papel que no sabe representar.



EL CONGRESO



Veamos las cosas desde el otro lado, ¿este Congreso no está de espaldas al pueblo y es obstruccionista?

No, en lo absoluto. El Congreso en más de una oportunidad le ha dicho al presidente que está dispuesto a colaborar y la mayor prueba es la reunión que hubo hace casi dos semanas, en la cual le expresamos a él nuestra total disposición a colaborar.

Entonces, ¿por qué no se acelera el tema de la Reforma Política?

Porque, simplemente, tiene que discutirse. Una Reforma Constitucional no se puede hacer en cuatro horas como quiere el presidente. Mira los resultados de la Reforma de Justicia, que es un desastre por haberse hecho de manera rápida, express. Una reforma express es una reforma que rápido va al tacho de basura.



Con toda esta coyuntura salpicada por corrupción y caos político, ¿qué le espera al Perú en el mediano plazo?

Le espera que su clase dirigente se ponga los pantalones y empiece a enfrentar todos estos procesos de corrupción, como corresponde, con una estrategia de Estado, que hasta ahora no la hay. El Ministerio Público, el Poder Judicial, el Congreso y el Ejecutivo, cada quien hace las cosas por su cuenta. No hay una estrategia integral porque falta liderazgo.

¿Le preocupa que vaya a surgir en el 2021 un candidato antisistema como Antauro Humala?

Antauro Humala propiamente dicho no, pero sí un antisistema. Yo creo que Antauro ya es predecible, por lo tanto no representa mayor peligro. En el caso de que surja alguien antisistema, que ahorita no conocemos, sí, por las propias actitudes del Gobierno.



KEIKO Y SUSANA

​

¿Está de acuerdo con la prisión preventiva de Keiko Fujimori?

No, en absoluto. Yo consideré en más de una oportunidad que la prisión preventiva, en ese caso, es completamente exagerada y desproporcionada.



¿Ollanta y Nadine son culpables?

Bueno, están saliendo nuevos indicios y ellos ya están en pleno juicio e inclusive recibieron dinero cuando ni siquiera se encontraban en el gobierno. En el caso de ellos, hay certezas respecto a su culpabilidad.

¿Y Susana Villarán?

También. Yo desde hace años vengo hablando de la presencia nefasta de José Miguel Castro y qué respondía Susana Villarán, que ponía las manos al fuego por él. La izquierda no se puede poner de costado en relación a José Miguel Castro y Susana Villarán.



Usted fue ministro de Toledo, ¿qué concepto tiene de él ahora?

Penoso, de decepción, de una suerte de decepción hacia toda la ciudadanía, porque él representaba un nuevo giro en el postfujimorismo y nos decepcionó a todos. Un ejército de personas de buena voluntad colaboró con Alejandro Toledo y a todos ellos los traicionó.



¿Por qué casi todos los presidentes han caído en corrupción?

Bueno, porque es un problema que viene de la Constitución del 93. Ese solo hecho de que cinco exmandatarios estén en procesos vinculados a la justicia debería llevarnos a un planteamiento de reforma constitucional. Este formato político no da para más.



El fiscal Chávarry, ¿debe ser destituido y sancionado?

No puedo dar adelanto de opinión, pues soy el congresista delegado y este martes tengo que exponer en la Comisión Permanente.



Con tanta inestabilidad política, ¿qué debería hacer Martín Vizcarra para mantenerse hasta el 2021?

​

En primer lugar, entender que la política es consenso y el consenso viene de la conversación entre las fuerzas políticas y para eso se requiere de una agenda. No hay ni agenda, ni conversaciones, ni consenso, por lo tanto él está ejerciendo la antipolítica sobre la base de declaraciones amenazantes al Parlamento y eso es lo que contribuye a la ingobernabilidad.

Le voy a soltar algunos nombres y usted los define respecto a posibles candidaturas:

George Forsyth...

Una promesa.

Julio Guzmán...

Un desencanto.

Kenji Fujimori...

Un novato.

César Acuña...

Una persona con experiencia.

Alfredo Barnechea...

Un intelectual en política.

Así como el presidente tuvo el ‘valor’ de ir al Congreso a ‘pecharlos’, ¿usted también sería capaz de ir a Palacio de Gobierno a pedirle explicaciones sobre la conducción del país como congresista de la República?

Por supuesto, pero ese no es mi estilo. Yo creo que el presidente hace mal en ir al Congreso amenazante. Yo iré una y mil veces a Palacio de Gobierno a dialogar, eso es lo que me corresponde. No a ‘pechar’ ni a amenazar, pero sí a dar la cara para el diálogo.

Muchas gracias, congresista Sheput, que se sepa la verdad y que no se tumbe la democracia...

Así es, yo espero eso y el jefe de Estado tiene que liderar cualquier esfuerzo del fortalecimiento democrático.