Poder Judicial: Ex jueza es condenada a 8 años por supuesta 'coima' para absolver a proxeneta

El Poder Judicial condenó a ocho años de prisión efectiva a la ex jueza supernumeraria (suplente) Verónica Mónica Velezvilla Ñanez, al hallarla culpable de haber recibido una coima de 10 mil soles a cambio de absolver a un acusado por proxenetismo.



La pena fue dictada por la Sala Penal Especial de la Corte Superior de Lima Sur por el delito específico de cohecho pasivo en agravio del Estado. El referido delito es aplicado a los magistrados que "bajo cualquier modalidad solicita directa o indirectamente donativo, promesa o cualquier otra ventaja, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento".



Según la acusación del Ministerio Público, en el 2017, la ahora ex jueza, habría cobrado 10 mil soles al procesado José Edis Acosta Tejada a cambio de que lo absuelva de un proceso por proxenetismo.



El Poder Judicial la halló culpable tras valorar las pruebas presentadas como audios, vídeos, testimonios, reporte de llamadas telefónicas y otros. Pero eso no es todo. Pues la ex magistrada también deberá pagar una reparación civil de 15 mil soles a favor del Estado y además, no podrá ejercer ningún cargo público ni privado como letrada por cinco años.



Se ordenó que la condena sea ejecutada después que el tribunal superior resuelva el recurso de apelación que presentó la sentenciada. Por ello, se le ha impuesto restricciones como no ausentarse de la localidad donde reside ni variar de domicilio y concurrir cada vez que sea citada.



Hasta que se resuelva su medida, la ex jueza deberá registrar su huella digital en la Oficina de Control Biométrico de Procesados y Sentenciados Libres de la Corte de Lima Sur cada 15 días.