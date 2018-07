Juegos de sala y comedor para ti

¡Renueva los muebles de tu casa! Si ya llenaste tu cartilla con los cupones y aún no la depositaste en alguna de las ánforas autorizadas, no pierdas más tiempo y hazlo ya.



Si tienes más de una cartilla completa, puedes enviarla, pues no hay límites. ¡Mientras más tengas, mayores serán tus posibilidades de ganar!



El sorteo se realizará este sábado 21 en la Tienda Trome (Pasaje Acuña 120, Cercado de Lima) a las 4 de la tarde.



Serán cinco familias las que se llevarán, cada una, un juego de sala y otro de comedor. ¡Así podrán poner más linda su casa y sin que les cueste un sol!



LOS PREMIOS



JUEGO DE SALA

- Muebles de 3, 2 y banqueta

- 1 centro de mesa

- 1 centro de entretenimiento





JUEGO DE COMEDOR

- Una mesa con ocho sillas

- 1 aparador