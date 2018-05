Juez Concepción Carhuancho acorrala a Ollanta Humala y Nadine Heredia por caso Odebrecht [FOTOS]

“Se incauta un bien mueble o inmueble cuando ha sido adquirido con dinero ilícito”, expresó el juez Richard Concepción Carhuancho, quien salió al frente de las críticas en su contra y justificó la desposesión a Ollanta Humala y Nadine Heredia de la casa de Surco (donde vivían) y otra en Lurín.



Afirmó que esas viviendas habrían sido adquiridas con “parte de los aportes que recibieron para las campañas presidenciales del 2006 y 2011”. Se refirió a los montos entregados por el gobierno venezolano, Odebrecht (3 millones de dólares) y OAS.



Concepción Carhuancho contó que Heredia habría tratado de justificar esta compra con ‘contratos simulados’. Ella adquirió la casa de la calle Castrat, en Surco, en el 2007, a través de un crédito hipotecario de 15 años, que le generaba 180 cuotas. Sin embargo, lo terminó de pagar en solo 6 años.



‘TRANQUILO’

“Estoy tranquilo con mi conciencia. Lo he hecho atendiendo un pedido fiscal de acuerdo a la Constitución Política y la ley. Yo no me guío por cuestiones ajenas a lo técnico-jurídico”, aclaró en el programa de Milagros Leiva en ATV.



El magistrado dijo que nunca suspendió la incautación y que solo amplió el plazo para el desalojo a pedido del abogado de los investigados (César Nakazaki), a quien notificó vía casilla electrónica a las 10:28 de la noche, pero nunca lo abrió. Agregó que incluso a la ex primera dama también la notificó, pero no revisó el mensaje.

ASÍ ES LA COSA

* Ollanta Humala y Nadine Heredia han presentado una queja contra Richard Concepción Carhuancho, a fin de que lo sancionen y aparten del caso.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.