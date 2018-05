Jueza Miluska Cano es denunciada por presunta violación a menor de edad [VIDEO y FOTOS]

La jueza Miluska Cano López , presidenta del Colegiado B de la Sala Penal Nacional, fue denunciada por violación sexual a menores de edad , según consignó un informe del programa Cuarto Poder.

Miluska Cano López, quien ha tenido a su cargo polémicos casos como la masacre del Frontón, la matanza de Pativilca y el crimen del periodista Hugo Bustios, negó las acusaciones en su contra y aseguró que todo se trata de una venganza de su entorno familiar, a donde pertenecería la presunta víctima.

Según Cuarto Poder, el pasado 6 de febrero, la Fiscalía provincial penal de San Isidro abrió una investigación preliminar contra la magistrada Miluska Cano López por actos contra el pudor y presunta violación contra menor de edad.



Una semana después, el 13 de marzo, la madre de la presunta víctima indicó que Miluska Cano López ponía excusas para que el menor se quede a dormir en su casa, 'diciendo que al día siguiente iban a ir al cine o que se quede un rato más', consignó Cuarto Poder.

El menor pasó por la cámara Gessel, según determinó la Fiscalía el pasado 2 de abril. Allí, dijo haber sido sometido a todo tipo de abusos por parte de Miluska Cano López por un periodo de al menos 6 meses.

'Cuando me desperté me dio ganas de orinar y cuando voy al baño vi mi truza al revés y no le dije nada. En eso siento que jala algo atrás de ella y me lo puso en la cabeza diciendo que mi mamá es prostituta, y me dijo que no haga bulla' , dice el informe psicológico de la menor.



Tras la entrevista, el menor le contó a la psicóloga que tiene 'ganas de matarse y que está tomando fármacos contra la depresión'. Por su parte, Miluska cano López afirma es víctima de violencia familiar por parte de sus padres.

"Lamentablemente hay motivos de odio, motivos de espurios, porque en determinado momento se tuvo una discusión, una situación que yo pude detectar, que disgustó mucho a estas personas" , dijo en su defensa Miluska Cano López a Cuarto Poder.

Asimismo aseguró que uno de los padres del menor sufre de problemas mentales y que por ello habría manipulado a la supuesta víctima para que mienta.

Denuncian a jueza Miluska Cano por abuso sexual de menores. Video: Cuarto Poder

