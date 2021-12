Ante las quejas de cientos de bañistas por el cierre de playas este 31 de diciembre y 1 de enero, la periodista Juliana Oxenford se pronunció por esta situación y les envió un mensaje que invita a la reflexión. “El Año Nuevo se malogra si te contagias”, les manifestó.

La periodista se mostró de acuerdo con el comunicado emitido por la Municipalidad de Barranco del cierre de sus playas durante estos días y se dirigió a las personas que se oponen a esta medida.

“Algunos dirán ‘cómo nos van a malograr el Año Nuevo’. No. El Año Nuevo se malogra si te contagias, si contagias a tu familia, a tus amigos. No somos responsables. no nos portamos bien y esa es la verdad”, manifestó en clara alusión al caos y descontrol producido en algunas playas en Navidad.

Oxenford reconoció que su mensaje es poco populista; pero que en el futuro ‘estaremos agradecidos’, teniendo en cuenta que esta situación podría ponerse peor con una tercera ola. “Muchos me deben estar odiando”, afirmó.

JULIANA OXENFORD INDIGNADA POR COMO FUE DEJADA AGUA DULCE

Días antes, después de las lamentables imágenes en las que se aprecia como los bañistas no respetaron las disposiciones del gobierno en la playa Agua Dulce, Juliana Oxenford lamentó esta situación.

“A la primera que nos dan, nos comportamos como animalitos, sin capacidad de discernir, que se cierren las playas, nos fregaremos todo”, manifestó en su programa Al Estilo Juliana.

Recordemos que en Agua Dulce, una turba de personas no respetó el control de las autoridades, rompieron las vallas de seguridad, se sacaron las mascarillas, no respetaron el distanciamiento social e introdujeron comida y licor.

MÁS INFORMACIÓN: