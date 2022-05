Tras las declaraciones de Karelim López sobre el presidente de la República Pedro Castillo del pasado fin de semana, Juliana Oxenford reiteró que no tiene motivos para dudar de sus palabras. “Yo no tendría porque dudar de las palabras de una aspirante a colaboradora eficaz. lo que quiere Karelim López es transar con la Fiscalía ”, manifestó la periodista.

Oxenford consideró que López no es ‘una persona que se limpia y echa barro a todo el mundo’ . “Ella 1 se tiene que reconocer delincuente y dos tiene que probar que todo lo que dice es cierto es real”, agregó.

Para la conductora de Al Estilo Juliana, Karelim López ‘es una delincuente’. “Es una delincuente, claro está, quiere ser colaboradora eficaz, pero por qué no creerle si se está jugando lo más preciado para una persona en sus condiciones, la libertad”, manifestó.

Recordemos que Karelim López brindó una entrevista al diario El Comercio y a Panorama , donde brindó ‘explosivas’ declaraciones sobre el presidente Pedro Castillo e incluso lo culpó de lo que pudiera pasarle.

JULIANA OXENFORD SOBRE BRUNO PACHECO

Juliana Oxenford donde si mostró dudas fue en las palabras de Karelim López sobre el exsecretario de la presidencia Bruno Pacheco.

“Lo que no me queda carro es por qué si Bruno Pacheco estaba tan molesto, como manifiesta Karelim López, ahora no sale, con toda esta información, a limpiarse, a decir ‘yo tengo todo esto, el delincuente es tal o cual’. Se queda callado, nadie sabe absolutamente nada de Bruno Pacheco”, manifestó Julian Oxenford.





