SE PRONUNCIA. Juliana Oxenford habló sobre Ana Huanca, la candidata al Congreso por el partido Victoria Nacional. La periodista se refirió al incidente donde se ve a la postulante patear a un perro durante la presentación de su candidatura.

Juliana Oxenford no cree en el mea culpa de Ana Huanca y afirma que quien maltrata a un animal no es una buena persona. “Es mi punto de vista, esta candidata salió a pedir perdón con el perro al costado. Si hablará el animalito diría hipócrita”, menciona la conductora de Al Estilo Juliana.

Ana Huanca pidió disculpas y afirma que nunca tuvo la intención de agredir a su perro, sólo quería ahuyentarlo para poder dirigirse a sus electores. No obstante, Juliana Oxenford continuó criticando el actuar de la postulante al Congreso.

“No quise patear, sólo quise ahuyentar, no se trata de pedirle perdón a la gente, sino al pobre. Yo no lo vi muy feliz al perrito en el video que ella graba. Pobre animal, que le queda. Lo van a colocar donde sea. No está ahuyentando al perro, lo patea. Me disculparán”, agrega.

