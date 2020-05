Juliana Oxenford le dedicó unos minutos a la entrevista que ayer dio Mercedes Aráoz a la cadena internacional CNN. La periodista no dudó en calificar de ‘vergonzosa’ y ‘bochornosa’ las declaraciones de la también excongresista, pues no supo responder si era o no aún vicepresidenta de la República y hasta se puso nerviosa al contestar varias preguntas del entrevistador.

“Bochornosa, vergonzosa entrevista que concedió la ‘vicepresidenta’ o ‘presidenta de la República’, ya no sé qué es. Ni siquiera ella lo sabe, Mercedes Aráoz a la cadena CNN”, dijo sarcásticamente Juliana Oxenford.

“El periodista ya no sabía cómo manejar la situación, ¿estoy hablando con una representante del gobierno peruano o con alguien que recula y ni siquiera sabe quién es, poco faltaba para que Mercedes Araoz se preguntara ¿soy Mercedes Aráoz?”, agregó la conductora de ‘Al estilo Juliana’.

La conductora del programa de ATV lamentó que Mercedes Aráoz haya tirado por la borda una ‘carrera brillante’ por querer aferrarse al poder. “Dios Mío, tenía una carrera brillante, es una mujer profesional, con harta experiencia, con un currículum envidiable, pero esto sucede cuando te agarras del poder y quieres quedarte, permanecer allí y anclarte antidemocráticamente de por vida. No hace bien”

“Señora Mercedes Araoz mejor no de usted entrevistas”, culminó Juliana.

Juliana Oxenford critica a Mercedes Araoz por entrevista a CNN