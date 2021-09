Juliana Oxenford criticó al titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Juan Francisco Silva, quien había acusado al canal del Estado, TV Perú, de estar “golpeando” al gobierno a través de sus diversos contenidos informativos, por lo que consideró como necesaria una serie de “cambios” en dicho medio de comunicación.

“Cómo critican por el tema de la educación, que debe instruir a la gente, además la televisión no está para hace eso, pero como critican quieren hacer unos cambios y luego se rectificó otra vez por Twitter porque así llegan al país, por Twitter”, dijo la conductora en su programa.

Silva había indicado que “ahora, Canal 7 nos golpea como si fuera un canal extraño. También tenemos que hacer cambios ahí para que de una vez, por todas, el canal 7 eduque a las personas y llegue a los rincones más alejados de nuestra patria”, dijo durante su presentación ante la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República.

El cuestionamiento del ministro de Transportes y Comunicaciones fue cuando explicaba la necesidad de dar autorizaciones a las municipalidades del país para que creen programas educativos y culturales para todos los ciudadanos peruanos.

“Voy a reunirme con las personas responsables y vamos a ver qué municipalidades tienen equipos y los que no tienen se buscará darles facilidades para que compren equipos de radio y televisión para que se masifique (...) municipios tenemos en todas partes (...) Para poder aperturar el Canal 7 debe llegar a todas las regiones y no llega”, comentó.

Posteriormente, Silva utilizó su cuenta de Twitter para indicar que sus palabras fueron “sacadas de contexto”.

“Con respecto a mis declaraciones sobre el canal del Estado en la ciudad del Cusco, debo precisar que han sido sacadas de contexto, por cuanto se enmarcaban en un tema de educación y conectividad, y nuestro compromiso por llevar los contenidos educativos a toda la población”, escribió.

“Ratifico mi respeto a la libertad de expresión, y de ninguna manera he pretendido amenazar ni dejar entrever que se darán cambios de personal periodístico de TV Perú, que es el canal de todos los peruanos”, agregó.

“Seguiremos trabajando para mejorar la difusión, a través de la conectividad, de los contenidos educativos, y gracias a la innovación tecnológica podremos garantizar que esta llegue a todos los rincones del país, y permita brindar una educación de calidad a lo largo del Perú”, concluyó.

JULIANA ‘CUADRÓ' A CONGRESISTA BUSTAMANTE

El congresista Ernesto Bustamante (Fuerza Popular) fue uno de los parlamentarios de Lima que cobró los llamados ‘gastos de Instalación’ de más de 15 mil soles, pese a que vive en Lima. Al respecto el médico afirmó que lo hizo para la instalación de una oficina virtual en casa. Al respecto, Juliana Oxenford afirmó que podía encontrar en una conocida tienda de artefactos electrónicos ‘los aros de luz a 89 soles’.

Bustamante explicó en una entrevista con Carlos Villarreal de RPP que cobró los gastos de instalación para armar una oficina virtual en su casa. “Tener una computadora dedicada, tener un sistema iluminación, tener un televisor prendido permanente en el canal del congreso. Esos son gastos de instalación”, explicó al parlamentario.

Al respecto, la conductora de Al Estilo Juliana respondió a estas declaraciones: “Al doctor Bustamante se le ha visto más sesionando de manera presencial que virtual. ¿Para que gastó tanto en una oficina? Además un aro de luz encuentras en Coolbox a 89 soles, además, ¿Un televisor? ¿No tiene un televisor en su casa? Claro que tiene, es médico y ahora parlamentario”, manifestó.

Oxenford también consideró que, aunque esto no es un delito, ‘sí es un tema antiético’. “Por que no pasa lo mismo con los profesores que han estado dictado en su casa, no es que les han dado un bono. Se las han tenido que agenciar con su sueldo de profesores, que no es de 15,600. Que injusto”, manifestó.

