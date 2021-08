Juliana Oxenford, conductora de Al estilo Juliana, respondió a la congresista Sigrid Bazán, quien la mencionó el último domingo en el programa Sin medias tintas con Christian Hudtwalcker.

La congresista indicó que se sintió atacada por varios periodistas por ‘exponer su vida privada’ y por publicar fotos que, según indica, pertenecen a su ámbito personal.

“Yo no he dicho que soy víctima (por ser mujer de izquierda), sino que se le juzga de diferente manera, se habla de sus novios, de sus vínculos y nunca acusaciones. Tú me dices quiénes me juzgan y me pides una lista. Han puesto mis fotos personales, tú, Beto Ortiz, Magaly Medina, Juliana Oxenford, ¿crees que eso no han hecho con otros congresistas?”, dijo.

Juliana Oxenford respondió a Sigrid Bazán. (Twitter)

Ante esto, Juliana Oxenford contestó, a través de su cuenta de Twitter, a Sigrid Bazán y comentó que lo hizo porque la congresista en su etapa de presentadora de televisión se creía “la ama y señora de la prensa nacional”.

“Sigrid Bazán, ayer me mencionó en el programa SMT como parte de un grupo que la crítica. Claro que sí. Lo hice porque fui testigo de cómo se creía la ama y señora de la prensa nacional cuando lo que hizo fue usar el periodismo para ser influencer y luego congresista. ¿Es mentira?”, escribió.

“¿O sea, que una periodista no puede entrar en política?”, preguntó un seguidor de la conductora.

“Es que no es periodista. Jamás lo fue”, concluyó Juliana Oxenford.