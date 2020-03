Coronavirus Perú I Juliana Oxenford entrevistó a Daniel Urresti por el tema de las AFP. La conversación se tornó incómoda cuando el congresista le dijo a la periodista que lo paraba llamando.

El problema empezó cuando Juliana Oxenford resaltó una característica de la personalidad de Daniel Urresti: su debilidad por la exposición pública. El congresista no se lo tomó bien e indicó que sale a hablar a los medios cuando se necesita. “Todos los días me llamas, todos los días quieren que vengas. Yo no voy porque creo que hay que ir cuando hay algo importante que decir”, preciso el legislador.

Juliana Oxenford se mostró ofendida por el comentario de Daniel Urresti. “¿Todos los días lo llamó, Señor Urresti? No sea mentiroso”, refutó la periodista. El legislador de Perú Podemos la amenazó con mostrar su celular. “Muéstremelo, es que me encanta, yo a las pruebas me remito”, dijo la conductora de televisión. “Vas a quedar mal”, continuó el legislador.

Juliana Oxenford indicó que sólo le había escrito a sus mensajes de Twitter y procedió a leer tres de estos. “Miren, señor Urresti ¿podría ir a mi programa? Ya fui me dice, a los 9 días me responde (...) febrero, marzo, abril, que voy a estar llamando, no tengo su teléfono (...) No mienta, lo voy a difamar”. indicó la periodista.

daniel urresti siempre es un chiste escuchar sus ocurrencias con juliana oxenford. pic.twitter.com/1ezSvr7Cl8 — Deivid #QuedateEnCasa #aseo (@tirodegrazzia01) March 31, 2020

