Juliana Oxenford regresó a su programa este lunes y tomó unos minutos de “Al estilo Juliana’ para alertar a su público sobre una estafa que estaría circulando por redes sociales, donde utilizan su imagen para engañar a los incautos.

“Usan la imagen de gente que trabaja en televisión, esta vez me tocó a mi. Me presentan como ofreciendo la oportunidad de convertirte en millonario por veinte soles”, indicó la conocida periodista sorprendida por el hecho.

Asimismo, resaltó que hagan doblado su voz. “Me ponen un tono así de colombiana, de paisa. Quienes me conocen y siguen el programa saben perfectamente que yo no hablo así... yo hablo a mil por hora y me doblan la voz como paisa”, acotó.

Periodista aseguró que ella habla de manera muy acelerada como para que suplanten su voz con un dejo colombiano.

JULIANA CHANCA A CASTILLO

El presidente Pedro Castillo brindó anoche un corto mensaje a la Nación en el cual se pronunció sobre las denuncias periodísticas relacionadas a controvertidas reuniones en su local de Breña. El mandatario no se salvó de las críticas al no brindar muchas respuestas y, una de estas, vino de parte de la periodista Juliana Oxenford.

En la reciente edición de ‘Al Estilo Juliana’, la conductora emitió serios cuestionamientos contra el jefe de Estado, señalando que, a su parecer, él está acumulando motivos para proceda la moción de vacancia presentada por el Congreso.

“Muy difícil no es. Hay un dicho que en este caso cae a pelo: “no aclares tanto que oscurece”. Y sí que oscureció. El presidente de la República no dijo absolutamente nada. ¿De los 20 mil dólares en el baño de Pacheco? Nada. ¿De sus reuniones en Breña? Son personales (...) A mí me da la sensación de que el presidente está haciendo miles de meritos para que lo vaquen”, manifestó.

“Dijo cosas muy ligeras, fofas. Lo único que genera es que la oposición tenga cada vez más excusas para ponerlo contra la pared. Estoy casi convencida de que el presidente muere de ganas de que lo vaquen. No le gusta Palacio, no le gusta ser presidente, porque sino diría otras cosas”, agregó.

Criticó retrasos de Pedro Castillo

Tras ello, Oxenford lamentó la demora en la reacción del presidente Pedro Castillo al momento de que han habido acusaciones y denuncias contra miembros de su Gobierno.

“Es tremendo. Sigue sin dar entrevistas, no deslinda de los actos de corrupción que están vinculados a su Gobierno. No dice nada de los nombramientos que luego ha tenido que corregir (...) Este gobierno no tiene ni cuatro meses, eso es lo más triste”, reclamó.

Finalmente, la conductora recalcó que ella no está a favor de que se promueva la vacancia presidencial, pero señaló que debe haber transparencia en el cargo y que por ello Pedro Castillo “no puede hacer lo que le da la gana”.

“Acá se tiene que actuar con transparencia. A usted no le han regalado un cargo, esto es prestadito cinco años. Fíjense, yo no estoy a favor de la vacancia, porque las razones y causales que propone la oposición están muy alejadas de lo que marca la Constitución y yo soy una demócrata por excelencia (...) Pero eso no quiere decir que el presidente pueda hacer lo que le da la gana”, sentenció.

