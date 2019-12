¡Dijo adiós! Después de que Rodrigo González ‘Peluchín’ soltara el rumor que indicaba que Juliana Oxenford dejaría su noticiero de Latina, la misma periodista lo confirmó a través de sus redes sociales.

“Hoy es mi último programa en #90Central. Me voy de Latina dejando grandes amigos y llevando conmigo tres años de aprendizaje. No ha sido fácil hacer un programa en un horario tan peleado y competitivo. Sin embargo, logramos generar un espacio diferente y demostrar que también era posible crear un noticiero con un nuevo estilo. Así me voy, satisfecha y contenta”, escribió en su cuenta de Facebook.

Asimismo, Juliana Oxenford aprovechó la oportunidad para agradecer a Latina, a su productor Javier Ávila, a los reporteros, a los de switcher, a los agentes de seguridad, a los asistentes, a los camarógrafos, a las chicas de maquillaje y a los conductores del canal.

“Gracias a todos y- sobretodo- gracias a cada uno de los televidentes que ahora mismo están leyendo esto. Es el público el que nos permite sobrevivir en un medio tan difícil como la televisión. Gracias, mil veces gracias”, agregó la periodista.

Finalmente, anunció que pronto revelará el nuevo proyecto en el que se embarcará y aprovechó para desear un feliz 2020 a todos sus seguidores. “Nos vemos pronto, muy pronto”, concluyó.