Juliana Oxenford dedicó todo su programa a hablar del polémico caso de Gabriela Sevilla, una mujer de 30 años que fue reportada como desaparecida el pasado miércoles 19 de octubre y que, según sus palabras, estuvo embarazada, aunque el médico legista determinó que nunca estuvo gestando.

“No sabemos si efectivamente se trata de un embarazo o no, existe el embarazo psicológico y los psiquiatras dan fe que cuando una mujer cree que realmente está embarazada, la mente es tan poderosa que empieza a hacer barriga, se le suspende la menstruación, algunas incluso empiezan a detectar fluidos, es decir, leche a través de sus mamas. O sea, se convencen que están embarazadas”, dijo la conductora del noticiero de ATV.

Asimismo, indicó que no sabe a ciencia cierta qué pasó con Gabriela Sevilla pero tampoco la va juzgar. “Para mí, personalmente, creo que este no es un caso policial, creo que estamos frente a un episodio grave de salud mental, creo yo, de pronto me equivoque, es solo una opinión en función a toda la documentación que tengo aquí”, acotó la periodista.

En ese sentido, dijo que antes de emitir su programa conversó con varios médicos especialistas que la ayudaron a entender cómo puede haberse construido esta sorprendente historia en función a lo que sería un ‘problema psiquiátrico’ de la joven de 30 años.

GABRIELA SEVILLA ROMPE SU SILENCIO

Gabriela Sevilla rompió su silencio para las cámaras de Amor y Fuego y estalló en llanto luego del informe del médico legista, que indicó que la joven madre de 30 años, quien estuvo desaparecida por más de un día, nunca estuvo embarazada.

“Yo aparecí por Villa María, bajé caminando, me encontré con varias personas, todavía me siento un poco mareada... gracias a todo el mundo por haber estado pendiente de mí”, dijo entre lágrimas.

Además, aseguró que sí estuvo gestando al momento de desaparecer. “Claro que sí estuve embarazada, desde el minuto uno, no les puedo dar declaraciones... los médicos que han sacado ese informe son del médico legista, yo ya no me quería hacer exámenes, dije ‘me los hago mañana’, les pedí que me den un espacio, estaba desde las 4 de la mañana”, acotó.

Por otro lado, indicó que al momento de dar a luz, no escuchó a su bebita. “Cuando nació no la escuché llorar pero tengo esperanza que sí esté viva”, dijo Gabriela Sevilla, además de acotar que se hizo cinco ecografías durante su proceso de gestación. “Escuché sus latidos”, agregó.

Finalmente, aseguró que quiere pensar que los resultados del médico legista son un error. “No quiero pensar que están tramando algo detrás, quiero pensar que es un error, falta esclarecer los exámenes, siento que me drograron con algo, no sé” , agregó entre lágrimas.

TE PUEDE INTERESAR

Gigi duda de la versión de Gabriela Sevilla: “Ella está maquillada y no le salen lágrimas”

Gabriela Sevilla estaba separada de su pareja antes de estar embarazada, según testimonio de su padre

John Kelvin libre: Poder Judicial ordena excarcelación y cumbiambero saldrá de prisión