Juliana Oxenford y Guido Bellido, congresista y expresidente del Consejo de Ministros, tuvieron una tensa entrevista donde ambos se dijeron de todo. El parlamentario preguntó a la conductora de ATV por qué lo consideraba un “impresentable”.

“Usted es un impresentable porque una persona que genera zozobra entre sus ministros siendo presidente del Consejo de Ministros y que trata de desestabilizar al gobierno que presuntamente apoya es un impresentable. Lo he dicho varias veces”, dijo.

Guido Bellido sostuvo a Juliana Oxenford que como es “argentina” y él un “provinciano” lo considera como un “impresentable”.

“¿Cree que a mí me va a dar vergüenza de tener orígenes argentinos? Su problema es que sumamente racista y le molesta que tenga orígenes argentinos. Le molesta mi color de pelo”, contestó la conductora de ATV.

TROME - Juliana Oxenford y Guido Bellido se dijeron de todo en candente entrevista. (ATV)

“Si mi color de pelo es igual que al de usted”, arremetió Guido Bellido.

“La diferencia es que mi cabello es teñido y el suyo se lo pinta, es la diferencia”, contestó Juliana Oxenford.

La periodista mencionó que ama al Perú, pese a sus orígenes argentinos, y que se ha casado en este país y tiene una hija peruana.

“Conozco el Perú tanto como usted. No me va a venir a decir, que no soy una ‘pituquita’ que ha salido de su casita y ha sido traída a un programa de televisión”, concluyó.

