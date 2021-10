Juliana Oxenford se pronunció sobre la comentada y tensa entrevista que le hizo al expremier y actual congresista de la República, Guido Bellido, en ATV al Estilo Juliana y reiteró su opinión del integrante de Perú Libre. “Yo no soy una hipócrita, no lo voy a negar porque lo he dicho tantas veces y le dije, sí para mí usted es un impresentable”, manifestó la periodista.

Oxenford aprovechó un momento antes de irse a la pausa para referirse a la sonada entrevista. “Se entendía, era obvio, lo sabía yo, lo sabía él, que iba a ser una conversación tensa, porque yo no soy una persona muy grata para él porque he sido una persona crítica y he hecho varios comentarios en contra de su gestión”, manifestó la conductora del sintonizado noticiario.

Agregó que Bellido Ugarte inició la entrevista reclamándole que lo llamó ‘Impresentable’. “Yo no soy una hipócrita, sí lo he dicho varias veces, porque para mí (le dijo) usted es un impresentable”, manifestó.

TROME | Juliana Oxenford sobre entrevista a Bellido. (ATV Noticias Al estilo Juliana)

La periodista también enumeró ante sus televidentes los motivos por los que considera a Bellido un impresentable. “Para mí una persona que hace una apología al terrorismo, que desestabilizó como premier a su propio gabinete, pidiendo la cabeza de alguno de sus ministros, alguien que ha sido acusado por un parlamentaria de haberla agredido psicológicamente, entre otras perlas, para mí es un impresentable”, explicó.

JULIANA OXENFORD: “BELLIDO SE VICTIMIZA”

Juliana Oxenford consideró que Guido Bellido intentó victimizarse durante la entrevista, con el mensaje de ‘me tratan mal porque soy del interior del país’ . “Que el quiera utilizar esa palabra para victimizarse como lo hizo ayer y sacó el tema de la nacionalidad, del lugar de origen, que yo no entendía hacía donde quería ir”, expresó.

Durante esta reflexión, Juliana Oxenford también consideró que se equivocó al afirmar que Guido Bellido tuvo un mensaje racista. “No fue en sí, un mensaje racista, sino prejuicioso, xenofóbico y discriminador”, manifestó la periodista.

Como recordamos la entrevista de Juliana Oxenford generó controversia y se viralizó por las principales redes sociales como Facebook, Twitter y hasta TikTok.

