Es una periodista que siempre genera polémica. La señora de las noticias en la televisión, a las siete y media de la noche, vía ATV. Directa y sin filtros, mantiene atenta a su gran audiencia. Trome conversó con Juliana Oxenford, quien analiza la actual coyuntura política a su estilo.

Juliana, tú fuiste una de las pocas periodistas que entrevistó al presidente Castillo en campaña. En ese entonces, ¿qué impresión te dio?

Que era un candidato que estaba tentando suerte para generar algún tipo de trayectoria desde la ruta, camino, de lo sindical, que la tenía clarísima que no iba a ser presidente. Y lo entrevisté a él porque nosotros como programa tuvimos siempre una consigna: ‘por acá que pasen todos’. El que no vino es porque no quiso, pero a todos se les invitó.

¿Qué es lo primero que le preguntarías ahora si lo tuvieras al frente?

¿Por qué no se va?

A raíz de esa entrevista algunos te criticaron diciendo que le ‘hacías el juego’ a un comunista…

Él nunca se presentó como una persona, digamos, que se aferraba o abrazaba el ideario de Perú Libre, que efectivamente es una oda al comunismo. La duda estaba en si de repente termina queriendo hacer esto que es atroz, catastrófico, si se convierte en presidente. En ese entonces ni siquiera aparecía en las encuestas, olvídate. Ni siquiera era un tema para preocuparse, pero sí le toqué el tema de hecho de lo que tenía que ver con la ideología de Vladimir Cerrón, pero también existía el riesgo de que se apartara una vez que entrara a Palacio de Gobierno.

Entrevista a la periodista Juliana Oxenford sobre la coyuntura política en nuestro país.

Los periodistas nunca somos totalmente objetivos. En ese momento, tu ‘corazoncito’ ¿apostaba más por Castillo que por Keiko?

Por ninguno, de hecho lo dije abiertamente. Yo no voté, pero dije: ‘Yo votaría en blanco’.

‘SOY ANTITODO’

¿Te consideras antifujimorista?

Sí, soy antifujimorista, soy antiaprista, soy antitoledista, soy antihumalista, soy anti Perú Libre. Yo soy antitodo. Me siento más tranquila siendo antitodo sin que esto represente ¡ojo! el hecho de que mañana no pueda conversar con alguien con quien no comulgo y lo manifiesto abiertamente.

Algunos te califican de ‘caviar’, ¿lo eres?

Es que no sé exactamente a qué se refieren cuando hablan de ‘caviar’. Si ser ‘caviar’ significa formar parte de un grupo de izquierda o tener un pensamiento ligado a la izquierda y vivir como rico, uno, pienso que tú puedes ser de izquierda o derecha y vivir como te dé la gana en la medida que esto sea honesto. Y si ‘caviar’ es ser de izquierda y tener una vida de lujos, pues no tengo vida de lujos porque no me alcanza la plata y porque además no me gustan los lujos, me gusta vivir tranquila. Y dos, porque tampoco soy de izquierda, soy de centro.

Han pasado 9 meses y la mayoría de analistas coinciden en que este es un gobierno desastroso y está llevando al Perú a la ruina. ¿Cuál crees que debe ser la salida?

Yo creo que se tienen que ir todos. Yo creo que la única salida ahora es el adelanto de elecciones.

¿Imaginaste que íbamos a estar así porque tenemos hasta ministros con prontuario?

No, estamos peor de lo que imaginé con Castillo, pero no sé qué hubiese pasado si ganaba Keiko, no sé si la situación hubiese sido igual o peor. Nadie lo sabe.

Juliana asegura que el pueblo lo que quiere es estabilidad y comer, y no una Asamblea Constituyente. (Foto: Giancarlo Ávila / @gec)





KARELIM LOPEZ

¿Le crees a Karelim López cuando dice que Pedro Castillo es el cabecilla de una organización delictiva con sus sobrinos?

Yo no tengo por qué dudar de una persona que quiere ser colaboradora eficaz, porque tú sabes perfectamente que al querer someterte a esta figura lo que estás obviamente reconociendo es tu delito: ‘Hola, yo quiero ser colaboradora eficaz porque admito que efectivamente cometí un delito’, y tengo no solamente que hablar, sino demostrarte con pruebas que lo que estoy hablando es cierto para tener ese trueque con la Fiscalía, sino sería absurdo.

‘Hildebrandt en sus Trece’ acaba de revelar que Bruno Pacheco tiene conversaciones grabadas con Castillo y las altas esferas del gobierno lo están protegiendo. ¿Qué piensas?

Que tiene mucha lógica.

En el Congreso hay algunos parlamentarios que apoyaban al gobierno, pero están en contra de la Asamblea Constituyente y estarían de acuerdo en que Dina Boluarte asuma la presidencia. ¿Ves ese escenario posible?

Lo veo posible, pero no es que crea que es lo que le convendría al país. Yo creo que se debería de ir el gobierno y se debería de ir el Congreso.

Cerrón ha dicho en una entrevista con la BBC que él busca abolir la Constitución. ¿Crees que su plan B es cerrar el Congreso?

Yo creo que su plan B es generar, crear una dictadura. Él es una persona que, además, en las primeras páginas de su ideario admite su reconocimiento, su respeto, su admiración por personajes como Maduro, Chávez y los Castro.

El gobierno dice que el pueblo reclama Asamblea Constituyente, ¿es así?

No, el pueblo quiere comer, el pueblo lo que necesita es estabilidad. ¿Quiénes son los de la Asamblea Constituyente? Un grupito mínimo al que justamente este grupo de poder, valga la redundancia, quiere reforzar para hacernos creer que hay un clamor popular. No hay un clamor popular.

¿Por qué crees que a los presidentes les va tan mal en el Perú? ¿Cuál es el problema de fondo?

Son varios. Uno, la falta de institucionalidad. Dos, el hecho de que no hay una cultura política real, acá cualquiera es político. Hay mucha corrupción, cualquiera se filtra y una vez que estás ahí, ya pues, yo te meto porque eres mi amigo y esta ha sido en realidad la columna vertebral, desgraciadamente, de la historia política del Perú por lo menos en los últimos 30 años.

Para Juliana Oxenford el gobierno destruye todo lo que está a su alcance porque no sabe donde está parado. (Fotos: Giancarlo Ávila @gec)

ANÍBAL TORRES

¿Aníbal Torres te parece un premier calificado para el país?

No, no está calificado, ni siquiera creo para cumplir ya algún tipo de función en su calidad de abogado, de experto en la materia de temas legales. Es alguien que hace rato está manifestando que tiene un problema.

Justamente Torres y los oficialistas dicen que hay que acabar con los monopolios y la derecha para que el pueblo viva mejor. ¿Qué piensas de ese tipo de frases?

Es que yo creo que el problema no es la derecha o la izquierda. Una derecha sana le puede hacer muy bien al Perú. Una izquierda sana le puede hacer muy bien al Perú. El problema son los fanatismos. El problema son los radicales. El problema son los extremos. E incluyo algo que está pasando, hay gente que no se da cuenta de que este discurso, este mensaje de que los de izquierda radical odian a los de la derecha bruta y achorada y demás, al final coinciden en un montón de puntos que forman parte de la misma agenda.

¿Se molestó ‘Puka’ Bellido contigo cuando le dijiste impresentable?

Sí, claro, me lo dijo en vivo. ‘Tú que me has dicho impresentable, tú que me has dicho…’, pero me pasa siempre (sonríe).

¿Por qué crees que se nombra gente tan mediocre y de bajo nivel en organismos del Estado? ¿Es a propósito?

Si tu valla es tan baja y si tú eres un mediocre, a quién vas a nombrar.

¿Crees que el gobierno busca destruir la inversión minera en el Perú que es la principal fuente de ingreso en el país?

Creo que el gobierno destruye todo lo que está a su alcance porque no sabe dónde está parado.

Tu olfato periodístico, ¿qué te dice que va a pasar en nuestro país?

Yo creo que la presión popular va a ser tan grande que al final se van a ver obligados todos a construir la ruta que nos lleve al adelanto de elecciones. Va a ser el clamor de la gente.

Gracias Juliana …

Gracias a ti.

DEFINE ESTAS PALABRAS:

Ampay…

Me salvo (risas).

Del Portal…

¡Uy! Se pasó de pendejo, ¿no?

‘Hablando huevadas’…

Hablando dos huevones.

Amor…

Todo.

Periodismo…

Pasión.

Pintura Roja…

¡Música maravillosa!

