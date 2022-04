El alcalde de Moche, César Fernández Bazán, volvió a generar polémica al lanzarle una serie de piropos a la periodista Juliana Oxenford cuando le cuestionaba algunas actitudes durante una entrevista.

Todo se inició cuando el burgomaestre invitó a la periodista a visitar Moche y aprovechó el momento para halagarla y hablar de una supuesta química entre ambos.

“Usted es hermosa, es linda, me encanta usted porque a pesar de todo el pueblo de Moche la recibiría con los brazos abiertos. Entre usted y yo hay una química, hay algo. Además que me gusta”, indicó.

De inmediato y en medio de la sorpresa generalizada, Juliana Oxenford lanzó una carcajada y manifestó que no aceptaría una invitación suya. También agregó que solo iría a Moche acompañada de su esposo.

“Con todo el respeto que se merece su esposo, tú me gustas, eres bonita, eres inteligente, me encantas. Eres mi tipo. Me gusta, es bonita, qué puedo hacer”, siguió lanzando Fernández Bazán.

“¿Un poco desubicado no es usted?”, le preguntó la periodista. “No creo. Me gustaría que venga a Moche”, le respondió el alcalde.

“Su esposo es inteligente, así que no creo que se moleste”, añadió el burgomaestre. “Es muy inteligente y fuerte también”, le espetó Juliana Oxenford con ironía.

“A usted la veo sonreír, hace buenas entrevistas. Quisiera hacer algo”, insistió Fernández Bazán. Ante ello, la periodista dio por terminada la entrevista, no sin antes advertir que el alcalde pretende “figurar” con ese comportamiento.

Alcalde de Moche en entrevista con Juliana Oxenford. (Video: ATV)

Horas antes, el alcalde de Moche hizo noticia por devolver una placa de reconocimiento que recibió del presidente Pedro Castillo este martes en Palacio de Gobierno alegando que no deseaba “prestarse para esas cosas”.

“Se lo devuelvo porque no quiero eso. Quiero pistas y veredas para mi lugar. No me gustan esos reconocimientos a mí”, dijo Fernández Bazán en el video que grabó con su celular y luego lo subió a su cuenta de Facebook.

Cabe mencionar que el burgomaestre dejó con la mano extendida a Castillo Terrones, quien se quedó con el presente dirigido al burgomaestre.