El congresista Edwin Martínez de Acción Popular pidió no ampliar la legislatura, según sus argumentos ‘Por la familia’, generando la indignación de la periodista Juliana Oxenford: “Son bien graciosos algunos parlamentarios, son bien palomillas”, manifestó la conductora de Al Estilo Juliana.

“Por la familia considero que no debemos ampliar está legislatura porque también somos padres, somos hijos, somos hermanos. Ya nos quedamos sin vacaciones en diciembre y no considero justo que vuelvan ampliar la legislatura, no sé porque intereses”, manifestó el parlamentario por Arequipa.

Al respecto, Julian a se mostró sorprendida por lo dicho por Martínez. “Ahora todos se quejan de ser congresistas ‘por qué esto’, ‘por qué lo otro’. Se quejan de todo”, comenzó la aguerrida periodista.

“Son bien graciosos algunos parlamentarios, son bien palomillas.... Tienen que responder al pueblo peruano porque son funcionarios públicos ¿Cómo viene el señor Martínez que por la familia, que por la productividad? Se pasaron pal Cusco. Me da vergüenza ajena lo juro,” manifestó la conocida periodista.

EL CASO DE NANO GUERRA GARCÍA

Estas declaraciones de Edwin Martínez se producen a solo pocos días de conocido que el congresista Nano Guerra García participaba en una sesión virtual del Congreso, tomando plácidamente el sol.

Y para generar mayor polémica el parlamentario fujimorista afirmó en una entrevista con RPP, que ‘lamentablemente tenía que trabajar’.

