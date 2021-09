Juliana Oxenford se mostró indignada por la demora en el traslado de una niña de 4 años, que resultó herida en el trágico accidente de Matucana, al Hospital del Niño para ser operada. “Estas cosas se tienen que tratar con urgencia por Dios. Ya bastante va tener que sufrir....¿Esto no debería ser, por Dios, una prioridad?”, se preguntó.

La periodista también lamentó la ausencia de un representante de la empresa León Express, del bus que cayó a un río, provocando la muerte de más de 33 personas en la Carretera Central. “¿Donde está la empresa? Sí tenía Soat, había pasado por la inspección vehicular y eso qué importa si ponen a un conductor impresentable”, reclamó.

Oxenford también exigió que de comprobarse que el conductor del bus iba a 90 kilómetros por hora ( el máximo permitido era de 35), debería ‘pudrirse en la cárcel’.

La Policía Nacional detalló que vehículo de la empresa interprovincial León Express impactó primero contra un cerro, perdió el control y luego cayó al río. También se registraron varios heridos.

“No hay derecho que en medio de esta pandemia, veamos esta cola enorme de familiares en uno de los hospitales, rogando que trasladen a una niña, pidiendo, presionando como si fuese un favor que te hacen desde el ministerio, para operar a una criatura”, manifestó enérgica la periodista.

JULIANA OXENFORD: “IMPORTENTE PORQUE EL ESTADO NO RESPONDE”

Juliana Oxenford también compartió que se siente impotente cuando pasan estas tragedias y el estado no responde. “Todas las vidas tienen un altísimo valor; pero cuando se trata de niños se me encoje el corazón y la impotencia me gana, cuando veo que el estado no responde, no solo en el tema de salud sino porque el representante de la empresa debería estar aquí del cuello”, manifestó.

En este lamentable accidente, más de 30 personas perdieron la vida y otras 30 resultaron gravemente heridas, por la caída de un bus de la empresa León Express, a la altura del kilómetro 32 de la Carretera Central, en la zona de Matucana.





