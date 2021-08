La periodista Juliana Oxenford respondió a las personas que la acusan en Twitter ‘de no apoyar la candidatura de Keiko Fujimori’, por haberle dado cobertura a integrantes del equipo de Perú Libre. “Ya me tienen COJU….los que siguen con la cantaleta: “debiste apoyar a Keiko porque no hacerlo era apoyar a Castillo”, escribió en su cuenta de la popular red social.

La conductora de Al Estilo Juliana, utilizó su cuenta de Twitter para responder a quienes la criticaron ‘por no apoyar’ la candidatura de la candidata Fuerza Popular. De manera firme dijo, que ‘ya la tiene COJU .... los que siguen con esta cantaleta’.

“Ya me tienen COJU….los que siguen con la cantaleta: “debiste apoyar a Keiko porque no hacerlo era apoyar a Castillo. Pídanle eso a los relacionistas públicos”, escribió en su red social.

Juliana agregó que ‘hay periodistas que advirtieron los riesgos de ambas candidaturas’. “Defendimos y defenderemos siempre la democracia”, explicó.

POSDATA DE JULIANA OXENFORD

Pero ahí no quedó el mensaje de Oxenford a sus críticos. También les dedicó una posdata, con el fin de dejar claro su punto de vista. “Si tengo que salir a marchar, saldré por defender la democracia. No llevada del cogote por la izquierda o la derecha radical. Los que no estamos con unos o con otros, somos muchos más”, agregó.

Juliana Oxenford es criticada por un sector de la opinión pública, que la acusó de apoyar a Perú Libre durante la campaña presidencial, porque le dio cobertura a las actividades de Pedro Castillo.

Durante sus interacciones en Twitter, Juliana Oxenford respondió a varios usuarios que la criticaron duramente, ‘por supuestamente no ser imparcial’ en su cobertura.

