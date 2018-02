¡Indignación total! Juliana Oxenford se horrorizó al comentar la noticia de la menor M.X.V.R (11), que desapareció y luego fue hallada muerta en una calle muy cerca a su vivienda en San Juan de Lurigancho. La periodista se mostró indignada y durante los cortes comerciales se quebró y lloró por la niña asesinada. "Tenía solo 11 años, no puedo evitarlo, es una criatura".



"¿Qué hacemos con el llanto de esta madre? ¿Qué hacemos con esta mujer que no termina de entender cómo alguien puede violar, matar y quemar el cuerpo de una criatura de 11 años? En qué mundo estamos viviendo. En qué país estamos viviendo. ¿Dónde están las autoridades?", decía molesta Juliana Oxenford en el noticiero '90 central'.



"Soy periodista y soy mamá de una niña de cuatro años y me muero de miedo de salir a la calle todos los días porque mañana, la próxima puedo ser yo, puede ser mi hija, puede ser usted que me está viendo", agregó indignada Juliana Oxenford, quien lamentó la muerte de la niña de solo 11 años a manos de un depravado.

Juliana Oxenford exigió salir a las calles para pedir que dejen de matar a las mujeres y a las niñas. (Video: Latina)

La periodista indicó además que "no puedo dejar de indignarme, no puedo dejar de exigirle a este país que pague sus impuestos porque quiero seguridad para nosotras. Ya pasó la visita del Papa, ya fuimos al mundial. Tenemos mucho para celebrar, pero esto es lo que nos tiene que preocupar, nuestros hijos. No es posible tener que contar este tipo de historias", expresó Juliana Oxenford.



Además, la conductora de '90 central' pidió que alcemos la voz porque "ya lo hemos hecho en grupo, con manifestaciones de 'Ni una Menos' y no ha sido suficiente. Se siguen ensañando con nosotras y ahora no solo con las adultas, sino las más pequeñas".



Durante los cortes comerciales, Juliana Oxenford se quebró por la niña asesinada de 11 años.

Ya en los cortes comerciales, Juliana Oxenford habló del caso de la menor asesinada y terminó por quebrarse. "Cómo explicarse que hay gente que puede llegar a dañar a una criatura. No me entra en la cabeza, no entiendo"



"Me mata, me quiebra el llanto de esta madre. Qué le queda a esta madre que pierde a un hijo en estas circunstancias. Yo me mato, para qué vivir", dijo entre lágrimas Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford se quebró en los cortes comerciales del noticiero. (Video: Latina)

A pesar de los comentarios del público, Juliana Oxenford se mostró muy afectada por este caso y empezó a llorar y pidió que la sacaran del vivo que hacía Latina a través de sus redes sociales.

Muerte de niña de 11 años en San Juan de Lurigancho sigue siendo investigado por la Policía. Ya hay un sospechoso. (Fotos: Trome)

El caso de M.X.V.R (11) ha indignado al país entero por la manera en que la menor fue cruelmente asesinada, al parecer por un sujeto que ya conocía a la pequeña y la llevó a bordo de su bicicleta, tal como lo comprueba una foto sacada de una grabación de una cámara de seguridad.

Sospechoso fue captado llevándose en su bicicleta a la niña que horas después apareció sin vida.

Los restos de M.X.V.R son velados en su vivienda en San Juan de Lurigancho, hasta donde han llegado familiares, amigos y compañeros de la menor.