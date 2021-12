La conductora de Al Estilo Juliana, la periodista Juliana Oxenford, le dedicó a unas personas a las personas que no se quieren vacunar; pero que quieren ingresar a los mismos lugares que las personas que sí se vacunaron. “Bacán no te vacunes; pero no te metas al cine con una persona que sí está vacunada ¿Por qué vas a estar tú en un restaurante con gente que sí se está cuidando?”, les increpó.

Oxenford se refirió a las personas que no se han vacunado y no se encuentran de acuerdo con la medida del gobierno de pedir el carnet de vacunación para ingresar a establecimientos cerrados.

“Así como tú estas en tu derecho de no vacunarte, porque ‘no crees’, ‘porque piensas que te van a poner un chip, porque ‘eres tan inteligente que piensas que todos los vacunados nos vamos a morir y tu te vas a ir al paraíso’, ten un poco de respeto porque quienes si nos vacunamos, por quienes sí cuidamos a nuestras familias, por quienes si conocemos la data, tenemos la información real”, manifestó.

La periodista recordó que nuestro país tuvo uno de los mayores índices de mortalidad por el COVID-19 y que está disminuyó desde la llegada de las vacunas a nuestro país.

“Ok, bacán no te vacunes; pero no te metas al cine con una persona que sí está vacunada ¿Por qué vas a estar en un restaurante con gente que sí está cuidando? No pues señores, yo soy bien radical en ese tema, algunos no pueden estar de acuerdo conmigo y lo respeto; pero respeten también a las personas que queremos tener una vida parecida a la que teníamos antes”, agregó.

JULIANA OXENFORD TAMBIÉN DIRIGIÓ UN MENSAJE A LOS POLÍTICOS

Durante su reflexión, Juliana Oxenford también se dirigió a los congresistas que han coincidido con iniciativas para ‘traerse abajo’ la normativa del gobierno de pedir el carnet de vacunación para ingresar a locales comerciales.

“Es alucinante que la extrema derecha y la extrema izquierda en eso coinciden, en presentar una moción, una iniciativa legislativa para castigar esta normativa. Para decir que el que no se quiere vacunar está en todo su derecho de ir al lugar que le de la gana como el que está vacunado. Aquí la prioridad es la salud pública”, manifestó.

LA SALUD DE TERCERAS PERSONAS

Para Juliana Oxenford esto ya no involucra una decisión personal, sino a la salud de terceras personas. “Si tú decisión es tener la pareja que te de la gana, comer la que te de la gana, vive con quien te de la gana. Perfecto; pero cuando se trata de la salud de terceras personas, ahí la cosa cambia”, expresó.

“Que esto generaría, como está ocurriendo a nivel internacional, una serie de debates para ver hasta que punto va en contra la Constitución; pero mientras esto se lleva a cabo o no, nos tenemos que seguir vacunando”, añadió Juliana Oxenford.

