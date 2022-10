La columna de la prestigiosa revista The Economist en la que el presidente Pedro Castillo era considerado ’incompetente’ fue materia de opinión para la destacada periodista Juliana Oxenford, quien afirmó sentirse consternada por esta publicación.

“Nos sentimos consternados ante una columna de esta naturaleza, en una revista tan importante”, manifestó la conductora de Al Estilo Juliana.

La periodista consideró que las autoridades deberían tener la valentía de desprenderse del poder, ‘pero eso no lo vamos a ver ni de parte de Pedro Castillo, ni del Congreso, la pelota está en su cancha’.

Recordemos que la revista inglesa The Economist calificó a Pedro Castillo como ‘un presidente por accidente’, sin experiencia política y que no es aptó para el cargo. “Llegó a la presidencia porque muchos peruanos no pudieron convencerse de votar por su rival, Keiko Fujimori, una conservadora acusada de corrupción (que ella niega)”, dice en la publicación.

