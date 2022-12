La periodista Juliana Oxenford pasó un incómodo momento EN VIVO durante su programa en ATV cuando una manifestante apoyó abiertamente a Pedro Castillo, pues aseguró que está injustamente detenido. Sin embargo, eso no fue todo porque acusó a la conductora de ‘ganar dinero por apoyar a la derecha’ .

“Lo tienen preso injustamente, secuestrado, lo torturaron antes que lo metiera preso, esa fiscal cuánto está ganando, cuánto le pagó Keiko, esa señora no supera su dolor. Cuánto te pagan (Juliana Oxenford) para que tú apoyes a la derecha ”, fueron las palabras de la protestante.

Al escucharlo, Juliana Oxenford reaccionó y no dudó en lanzar un comentario sarcástico para luego pronunciarse en Twitter y asegurar que todos tienen derecho a mantener su postura.

“Jamás voy a avalar a un dictador, no importa cuánto me paguen, ese es un tema mío, no suyo, yo tengo una carrera...”, dijo. “ Y la dejo expresarse, la dejo hablar por más que esté en desacuerdo con ella y condene lo que dice. Los programas en vivo nos exponemos a eso y, ella que defiende a un dictador , pudo hablar en un espacio democrático”, agregó en sus redes sociales.

TROME | Juliana Oxenford responde a protestante

JULIANA REPROCHA A QUIENES DEFIENDEN A CASTILLO

En otro momento, a través de Twitter, Juliana Oxenford dijo no estar de acuerdo con las personas que defienden a Pedro Castillo, pero avalan las fuertes protestas causando disturbios.

“ No puedes salir a marchar argumentando ser un “demócrata” y defender a un dictador . No puedes alzar la voz para que se reconozcan tus derechos mientras atentas contra derechos de otros. Una cosa es ser manifestante, otra ser vándalo”, escribió.