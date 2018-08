Juliana Oxenford a Ricardo Belmont por comentario machista contra venezolanas: "Qué asco" | VIDEO | FOTOS

“Qué asco”, así se refirió Juliana Oxenford sobre el comentario machista de Ricardo Belmont, candidato a la Alcaldía de Lima, que dijo que las venezolanas sí comían en su país porque están “bastante potables”.



Tras un reportaje de los venezolanos que luchan por sobrevivir en Perú, Juliana Oxenford criticó a Ricardo Belmont, retándolo a una entrevista.



"No me voy a sumar a de voces que de pronto dicen ‘sí, que se vayan los venecos’, como Ricardo Belmont. ¡Qué asco! Voy a usar esa palabra. Perdónenme, pero que asco salir a decir que las venezolanas no pueden decir que no tienen qué comer porque están potables”, expresó Juliana Oxenford.



Pese a que Juliana Oxenford invitó a Ricardo Belmont a una entrevista, el candidato del partido Perú Libertari, no ha respondido al pedido de la periodista, quien se mostró muy indignada por el machismo del candidato.



Juliana Oxenford le mandó un mensaje a Ricardo Belmont. (Video: Latina)

Hace unos días, Ricardo Belmont criticó a los venezolanos que llegaron al Perú con un discurso tildado de xenofóbico, además de agregar un sus palabras machistas en Facebook Live.

"Los venezolanos tienen muy buena pinta, las mujeres están bastante potables, están ‘maceteaditas’, están muy agradables y ellas, como alguien dijo, ‘no parece que vinieran de Venezuela’ porque se supone que en Venezuela no hay comida", indicó Ricardo Belmont.

"No tienen qué comer, pero, sin embargo, están todas bien gorditas, bien papeadas y no hemos visto ninguna que esté en condiciones que realmente nos llame a un dolor inmenso, porque ahí no interesaría la nacionalidad", agregó Ricardo Belmont sobre las venezolanas, algo que causa indignación.

Al respecto, algunos usuarios consideraron que Ricardo Belmont está apelando a un discurso xenófobo para ganar 'popularidad' en su carrera al sillón municipal.

El momento en que Ricardo Belmont comienza con su discurso machista y sexista se inicia en el minuto 7:00.

