LLENA DE RABIA Y DOLOR. Así se mostró este miércoles Juliana Oxenford al arrancar el noticiero ATV Noticias. La conductora empezó su programa arremetiendo con todo contra Juan Antonio Enriquez García, un depravado acusado de secuestrar y abusar de una menor de tan solo tres añitos.

“Me perdonarán pero esta bestia no debería seguir viviendo, hay que ser muy maldito para abusar de una criatura de tres años, secuestrarla, llevarla a una casa, golpearla, atarla, violarla... no se puede, simplemente no se puede...”, dijo antes de quebrarse en llanto.

Asimismo aseguró que es un ser humano y también madre, por lo que este tema le toca en el corazón. “Me pongo a pensar en esa madre que pide justicia para su niña, que sabe perfectamente que el daño que le ha generado a una criatura de tres años, una bebe, difícilmente lo va poder superar”, acotó.

Juliana Oxenford pidió perdón por quebrarse en vivo. “Muchas veces me sensibilizo y reprimo las ganas de llorar, las ganas de decir ‘muere basura maldita’, porque eso es lo que me sale del corazón, de las entreñas, pero entiendo que estoy en un programa, en señal abierta”, dijo la periodista.

JULIANA OXENFORD A FAVOR DE LA PENA DE MUERTE

Finalmente la condcutora de ATV Noticias pidió que le caiga todo el peso de la ley a Enriquez García, aunque para ella no está de acuerdo con la cárcel para estos casos. “Para mí lo ideal sería que deje de existir por supuesto. No es políticamente correcto lo que acabo de decir, pero ¿ustedes creen que se pueda rehabilitar un enfermo de esta naturaleza?, alguien capaz de planear un crimen, de hacerle daño a una niñita de tres años...”, concluyó indignada.

MENOR SECUESTRADA Y ABUSADA EN CHICLAYO

El caso de la menor de tres añitos secuestrada y abusada sexualmente en Chiclayo ha remecido a todo el país. Todo comenzó el martes, cuando la pequeñita desapareció cerca al mercado Los Patos por Moshoqueque. Gracias a las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, pudieron conocer que la niña subió a un vehículo.

La policía de Chiclayo logró identificar al dueño del auto gracias a la placa y llegaron hasta su casa, ubicada en la urbanización El Santuario. Allí encontraron una escena de terror. La niña estaba sobre unos cartones en el suelo, cubierta con una frazada y con los pies atados.

Juan Antonio Enriquez García de 48 años fue detenido y guardó silencio. No registra antecedentes penales.

Conductora de ATV no pudo evitar romper en llanto por el caso de la menor secuestrada y abusada en Chiclayo esta semana. Pide la pena máxima para el pervertido.

TE PUEDE INTERESAR

Semana Santa 2022: ¿Por qué se recomienda el ayuno en Viernes Santo?

Hija de Alfredo Barnechea se casa con nieto de conde de España en Trujillo ¿Ahora es de la nobleza?

Marianita Espinoza llora de emoción al presentar su departamento con vista al mar