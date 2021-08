Juliana Oxenford habló sobre el uso del quechua del premier Guido Bellido, quien se en el Parlamento para obtener el voto de confianza para su gabinete ministerial. El presidente del Consejo de Ministros fue interrumpido por María del Carmen Alva, que le pidió que hable en castellano porque “no entendemos”.

“Lejos que la discusión pasara por un mensaje. A mí entender totalmente populista porque se ofreció mucho, pero no se explicó cómo se iban a concretar este ofrecimiento (...) Pero no, como el presidente del Consejo de Ministros se quedó hablando en quechua, todo el mundo está hablando de eso y ya miren la hora que es. ¿Qué por qué lo hace en quechua? ¿Qué es una falta de respeto? Ahora hay imágenes de él chacchando hojas de coca que no es un delito porque chacchar hojas de coca no es sinónimo de drogarse, es un tema de ignorancia”, dijo la periodista.

Juliana Oxenford comentó que se ha hablado de ese tema durante el día y que el único error lo tiene el Congreso de la República por no contar con un traductor.

Trome - Juliana Oxenford habló sobre el quechua de Guido Bellido. (ATV)

“Estamos hablando de una lengua oficial, una lengua que hablan más de 4 millones de peruanos. La presentación fue en quechua. Tremendo error del Congreso de la República al no tener un traductor porque eso habría evitado el malestar que tuvieron algunos congresistas”, acotó.

Juliana Oxenford sostuvo que, tal vez, era por la forma en que Guido Bellido se ha burlado en quechua de varios periodistas, sin embargo, no se puede prohibir hablarlo.

“Decir que no puede hablar en quechua es una falta de respeto hacia los quechuahablantes de nuestro país. A veces creemos que todos estamos obligados a hablar el castellano y dejamos de lado a las personas que no hablan nuestro idioma y que solamente se comunican en quechua. Creo que, básicamente, se generó esto porque en episodios anteriores el premier Bellido se despidió hablando en quechua con una broma de muy mal gusto a un periodista de Canal N”, concluyó.