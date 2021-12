La periodista Juliana Oxenford se mostró sorprendida por las respuestas de algunos de los seis congresistas que no se han vacunado contra el COVID-19, además, respaldó la decisión de no permitirles su ingreso al Parlamento hasta que no se vacunen.

En su programa ATV Noticias al Estilo Juliana, Oxenford compartió sus impresiones sobre las respuestas de los parlamentarios. “No entiendo bajo que lógica concluyen en las locuras que vociferan”, comenzó la periodista.

Sobre la vacunación, Elizabeth Medina (Perú Libre) afirmó que ‘no va a seguir el juego de empresas transnacionales que buscan generar dependencia’. En tanto el parlamentario Luis Alegría (Fuerza Popular) afirmó que sí cree en la eficiencia de la vacuna; ‘pero que por una decisión personal no se ha vacunado’.

Al respecto, Oxenford les recordó que nos encontramos en medio de una pandemia. “No se trata de tú decisión como dice la congresista Medina. Esto uno lo hace pensando en la comunidad, pensando en la sociedad y en los grupos a los que perteneces. Si no te vacunas pones el riesgo al otro”, manifestó.

TROME | Juliana Oxenford sobre congresistas no vacunados (ATV Noticias)

Sobre Alegría, consideró que ‘no entiende lo que está diciendo’. “Dice ‘ojo yo sí creo en la vacuna, pero no me voy a vacunar’, Si no te vacunas es porque no cree en las vacunas”, expresó.

RESPALDA DECISIÓN DE NO PERMITIR EL INGRESO AL CONGRESO DE PARLAMENTARIOS NO VACUNADOS

Juliana Oxenford también respaldó la decisión del Congreso de la República de solo permitir el ingreso de las personas que tengan la dos dosis de la vacuna contra el COVID-19.

“Si no se te puede obligar (a vacunarte) simplemente no entras y esto no es discriminación, ‘me tratan mal, no me quieres’, no. No entras porque aquí se trata de preservar lo más importante la salud y la vida”, manifestó.

“Por irresponsables como estos es que no vamos a llegar a la inmunidad de rebaño nunca”, afirmó Juliana Oxenford.

MÁS INFORMACIÓN: