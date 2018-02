Juliana Oxenford: Tingo María organiza marcha contra periodista por decir que es 'tierra de cocaleros'

¡Totalmente furiosas! Así se encuentran al parecer las autoridades de Tingo María que ya organizan una marcha contra la periodista Juliana Oxenford por haber afirmado que dicha ciudad es 'zona de cocaleros'.

Recordemos que durante un enlace microondas desde Tingo María con su enviado especial Ricardo Reyna, Juliana Oxenford dijo que dicho lugar era“zona de cocaleros” y “donde hay muchas personas que se encargan de resguardar a narcotraficantes”.

Según informa diario Correo, la Cámara de Comercio de la provincia de Leoncio Prado, que reunió a representantes de gremios de la localidad de Tingo María, acordó realizar una marcha contra Juliana Oxenford por sus declaraciones.

Juliana Oxenford y sus polémicos comentarios sobre Tingo María

Más temprano, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado declaró persona non grata a la conductora de 90 Central luego de sus polémicos comentarios sobre su capital.

Al respecto, Juliana Oxenford consideró que no debe ofrecer disculpas ya que, –según dijo-, en Tingo María “hay gente que se dedica, incluso niños” a lo que señaló en el enlace en vivo.



“El video lo muestra. Hay gente, no significa ‘todos’ en Tingo María. Lamento herir susceptibilidades, pero más lamentable es negar la realidad. Saludos a la hermosa tierra de Tingo María y a su gente. No generalizo”, publicó en Twitter.