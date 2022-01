ARREMETE. Juliana Oxenford cuestionó el mensaje del presidente Pedro Castillo en Twitter luego de sismo de 5.6 de este 7 de enero. La periodista considera que el mandatario no debió usar el término “pueblo peruano” para dirigirse a la ciudadanía tras el movimiento telúrico, esto debido a que el epicentro del temblor fue en Lima.

“Pueblo peruano, mantengamos la calma, pero estemos prevenidos ante cualquier otra réplica. Con las debidas precauciones, cuidemos a nuestras familias: a los niños, adultos mayores y personas con discapacidad. Como Gobierno, estamos monitoreando para salvaguardar a la ciudadanía”, señaló el jefe de Estado en su cuenta en Twitter.

Juliana Oxenford: “Él cree que Lima lo odia”

Para Juliana Oxenford el mandatario Pedro Castillo está siendo mal asesorado. “¿Qué es el pueblo peruano para usted señor presidente?, difícil saberlo porque usted no concede entrevistas, pero siempre es pueblo peruano. ¿Por qué no se dirige a Lima?”, criticó.

Asimismo, señaló que Castillo cree que “Lima lo odia” y por eso no se dirigió a la ciudadanía de la capital tras el sismo. “Él no puede decir pueblo limeño, ciudadanos limeños, compatriotas míos de la capital. Él cree que Lima lo odia y que la provincia lo ama y más confundido no puede estar”, agregó.

“Que lo asesoren mejor al presidente si no habla ya es su problema, pero si encima lo único que hace es tuitear y lo hace mal, da bronca ”, enfatizó.

