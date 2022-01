LE DIERON CON PALO. Juliana Oxenford aseguró que los seguidores de Martín Vizcarra, a quienes denominó “vizcarralovers”, la atacaron en Twitter luego de ella dijo que el expresidente “tiene como 30 vacunas” contra la COVID-19, esto en referencia a la inmunización irregular de la que fue parte en el 2020.

“La otra vez dije que tiene como 30 (vacunas) y ¡uy! los “vizcarralovers”, que son tremendos en redes sociales, me dijeron: “maldita tú no sabes lo mal que la está pasando. No pudo comprar regalos navideños porque no tiene su carnet de vacunación”. Increíble”, reveló en su programa Al Estilo Juliana.

Juliana Oxenford: “La portátil de Vizcarra te amenaza de muerte”

La periodista indicó que en medio de los ataques que recibió por criticar a Martín Vizcarra incluso le llegaron amenazas contra su integridad. “Sí, la portátil de Vizcarra te amenaza de muerte en las redes, una cosa impresionante ”, agregó.

Este último 12 de enero, el exmandatario Vizcarra dio a conocer que dio positivo por COVID-19 por segunda vez. Según explicó, todos en su familia cuentan con la segunda dosis y no se han contagiado a diferencia de él que solo tendría una.

Ante la noticia, Juliana Oxenford dijo que, si bien en un derecho que todos tengan acceso a la vacuna, eso no quita que el expresidente ya tenga dos dosis de la vacuna de Sinopharm.

“El asunto es que él se vacunó de manera clandestina y no me vengan a decir los “vizcarralovers”: “pero él no sabía que era vacuna de pronto era placebo”. Se equivocan señores, al ensayo pasaron los que se inscribieron para ser parte del estudio, a él y sus amiguitos los vacunaron con lo que ya se sabía que te ayudaba a inmunizarte”, enfatizó.

